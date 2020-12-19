併日盛金／富邦金發股籌資 明年Q2啟動

富邦金為籌措併購日盛金100%股權所需資金高逾490億元，富邦金董事會已決議明年第2季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60%普通股及40%特別股，富邦金總座韓蔚廷昨（18）日表示，發行普通股的方面，預計將稀釋7%股權，亦即將影響未來富邦金的每股盈餘與股東的股利殖利率。

目前富邦金的股本為1,023.36億元，明年辦理普通股增資後，籌資後股本將擴增至約1,095億元。

韓蔚廷說，為支應本案100%持股之收購價金，富邦金控擬先用短期借款、票券跟銀行借，加上手上現金完全足夠，沒有資本流動性問題，但為了有更健康的資本適足率與負債率，目前適足率118%（不算非合意併購給的資本計提優惠是120%），因此規劃於2021年第2季開始辦理資本市場籌資，上述資本工具之發行尚需向主管機關申請核准，但是並不需要事先召開股東臨時會通過。

至於富邦何時會跟日盛金最大股東新生銀行或甚至外傳中國大陸明天系肖建華持有的建高連絡？韓蔚廷說，「我們沒有跟大股東接觸」，是一個很公開、一致的做法進行收購，下周會針對公開收購所需程序，向金管會證期局提出申請。