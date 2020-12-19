斥資490億 富邦要併日盛金控

富邦金昨（18）日召開董事會，通過以每股13元公開收購日盛金在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，估計總金額為245.26億元~490.42億元，為國內首樁「金金併」案例。

公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止，日盛金18日收盤價為10.95元，亦即還有18.72%套利空間。

金管會已於17日核准投資，金管會銀行局長莊琇媛昨日晚間表示，富邦金符合「民營金金併」的條件，被問到是否樂見其成，她說：「希望富邦金能按照提出後續財務規畫進行，既然金管會准了，當然希望會成功」。銀行局也會持續關注其末來籌資、財務情況。

富邦金控董事長蔡明興表示，日盛金專精於證券、期貨、銀行業務，為規模小而穩健的金控公司。如本案順利完成公開收購及整併，將有助富邦金控擴增證券及銀行業務規模，提供客戶更多元產品及便捷金融服務，持續朝「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進。

富邦金總座韓蔚廷晚間召開記者會表示，此次收購價相對於日盛金過去一個月均價（20個交易日），溢價率24.8%。截至9月底股價淨值比約1.05倍（截9月底的淨值為12.46元），相信會提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。他有信心可以完成此次收購，希望做到大股東、員工、客戶三贏的局面，目前日盛金3,000多名的員工權益會依法給予保障。

至於市場關注的合併綜效，韓蔚廷說，目前日盛金資產約3,000多億元，資產增加不多，但北富銀有135個據點加上日盛銀44個據點，合併後有179個據點，將高居民營銀行之冠。