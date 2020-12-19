併日盛金／富邦證經紀市占 將躍進

富邦金控昨（18）日公告將公開收購日盛金控，目標最高百分百收購日盛金全部股權。日盛金最受關注的首推日盛證券，富邦金旗下富邦證券日後吸收合併日盛證，則其經紀業務市占率將達到9%，威脅目前經紀市占率第二大的開發金控旗下凱基證券。

證券商高層指出，目前經紀市占率龍頭為元大金控旗下元大證券，亞軍即為凱基證券。

而根據富邦金資料，截至今年9月，富邦證券經紀業務市佔率5.54%，市場排名第三，日盛證券經紀業務市占率3.59%，市場排名第七，整併後富邦證券經紀市占率上看9%，將挑戰凱基證券市占率9.3%的第二名地位。

日盛金旗下日盛證雖然市占率大約3%多，但日盛證經紀業務客戶卻是折讓率業界最低，也就是說，日盛證客戶退佣是各大券商中最少的，這也是何以各家券商以「原汁雞湯」形容日盛證，富邦證吃下日盛證可說是「大補丸」。

日盛證新金融商品部門相當強，團隊專業，這對富邦證補強各項業務競爭力也相當有幫助。

還有一點是，富邦金即使最高付出490億元，相對日盛金淨值溢價不到23億元，可是日盛金今年前11月已賺了26億元，明年股市如果續旺，日盛金還可以有20多億元的獲利貢獻，富邦金收購溢價並不算貴。

日盛金因為大股東之一建高擺不脫中資疑慮，對日盛金可能有興趣的對手中，富邦金在兩岸耕耘最深，這些對富邦金可說天時地利，其他金控即使出手能否搶贏富邦金，大概就是比「人和」了。