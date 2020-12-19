賴清德期許：金融業助台灣創經濟奇蹟

副總統賴清德昨（18）日出席菁業獎頒獎典禮，致詞時指出，國際地緣政治變化，產業鏈正在重新移轉，「過去長鏈、現在短鏈」。

進入工業4.0時代，就像總統蔡英文勉勵各部會、金融產業一起努力，以前瞻思維、多元化的創新數位服務，支撐台灣走向智慧化國家，建立國際對台灣金融信任，協助台灣再創造第二次經濟奇蹟，「這也是未來努力的目標」。

賴清德並以「血管」形容台灣金融業變化，他說醫生三句不離本行，以醫療術語形容，「金融業是台灣產業發展的血液」，過往台灣金融業曾經走過「貧血、失血、血管堵塞」，現在金融業相當健全健康」。

他說，台灣股市已經站上1萬4,000點，統計至10月底國銀存款餘額已經突破43兆元，水位相當高，是金融業這幾十年以來的努力。

他並表示，金融業界是最跟得上國際趨勢的一個產業，期許金融業者能扶持台灣新戰略產業，要活用金融資源挹注整體社會，讓金融支撐力能讓台灣更強大，這是金融業的重責大任。

金管會主委黃天牧昨日則以《荀子‧勸學》中「不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海」，勉勵台灣金融業。

黃天牧說：「過去一步一腳印成就金融業盛況，未來希望秉持同樣精神，行穩致遠。」