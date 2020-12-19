賴清德期許：金融業助台灣創經濟奇蹟

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

副總統賴清德昨（18）日出席菁業獎頒獎典禮，致詞時指出，國際地緣政治變化，產業鏈正在重新移轉，「過去長鏈、現在短鏈」。

進入工業4.0時代，就像總統蔡英文勉勵各部會、金融產業一起努力，以前瞻思維、多元化的創新數位服務，支撐台灣走向智慧化國家，建立國際對台灣金融信任，協助台灣再創造第二次經濟奇蹟，「這也是未來努力的目標」。

賴清德並以「血管」形容台灣金融業變化，他說醫生三句不離本行，以醫療術語形容，「金融業是台灣產業發展的血液」，過往台灣金融業曾經走過「貧血、失血、血管堵塞」，現在金融業相當健全健康」。

他說，台灣股市已經站上1萬4,000點，統計至10月底國銀存款餘額已經突破43兆元，水位相當高，是金融業這幾十年以來的努力。

他並表示，金融業界是最跟得上國際趨勢的一個產業，期許金融業者能扶持台灣新戰略產業，要活用金融資源挹注整體社會，讓金融支撐力能讓台灣更強大，這是金融業的重責大任。

金管會主委黃天牧昨日則以《荀子‧勸學》中「不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海」，勉勵台灣金融業。

黃天牧說：「過去一步一腳印成就金融業盛況，未來希望秉持同樣精神，行穩致遠。」

金融業

延伸閱讀

LINE Bank遭質疑偷跑 黃天牧：先給業者說明機會

財政部不同意TISA租稅優惠 金管會暫緩不爭取

打炒房 金管會將金檢五票券商

黃天牧：爭取三租稅優惠

相關新聞

斥資490億 富邦要併日盛金控

富邦金昨（18）日召開董事會，通過以每股13元公開收購日盛金在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，估計總...

衝刺個金 中信、玉山銀掀變革

金融圈傳出消息，國內兩大個人金融領導品牌中國信託銀行、玉山銀行，明（2021）年起將有人事、組織上的重要變化，中信銀個金...

賴清德期許：金融業助台灣創經濟奇蹟

副總統賴清德昨（18）日出席菁業獎頒獎典禮，致詞時指出，國際地緣政治變化，產業鏈正在重新移轉，「過去長鏈、現在短鏈」。

併日盛金／富邦證經紀市占 將躍進

富邦金控昨（18）日公告將公開收購日盛金控，目標最高百分百收購日盛金全部股權。日盛金最受關注的首推日盛證券，富邦金旗下富...

併日盛金／富邦金發股籌資 明年Q2啟動

富邦金為籌措併購日盛金100%股權所需資金高逾490億元，富邦金董事會已決議明年第2季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發...

怎麼買？產業型基金布局大揭密

產業型基金為基金市場熱門基金類型，各式產業供投資人布局，法人指出，產業型基金波動大，適合願意追求風險的投資人，而在投資產...

國內首樁金金併來了！富邦金宣布公開收購日盛金

富邦金宣布公開收購日盛金！富邦金今（18）日舉行董事會，於20時30分由資深副總王瑋召開重訊記者會，宣布董事會通過以新台...

富邦金併日盛金 富邦金表明是這三大理由

富邦金今宣布，將以每股13元公開收購日盛金在外流通超過50%股權，最終目標為取得100%股權。富邦金表示，本案已於12月...

富邦金董座蔡明興：富邦金併日盛金 基於三大考量

富邦金控董事長蔡明興今（18）日表示，富邦金併日盛金基於三大考量。如本案順利完成公開收購及整併，將有助於富邦金控擴增證券...

新聞解析╱楊金龍的兩難 匯率解題吃力不討好

美國匯率報告，將台灣列入匯率操縱國觀察名單，中央銀行總裁楊金龍面臨一場左右為難的困局，內有國內出口廠商對新台幣匯率升值抱怨連連，外有美國匯率報告掣肘央行外匯調控政策，財委會立委形容，央行就像「夾心餅乾」、「兩邊走鋼索」一樣進退維谷。

富邦金豪砸245億拿下日盛金　國內金金併首例

富邦金今日召開董事會，通過以新台幣每股13元公開收購日盛金在外流通超過50%股權，最終目標為取得100%股權，並規劃於法...

金金併搶頭香！富邦金宣布併購日盛金 以每股13元公開收購五成股權

富邦金融控股公司（2881）今日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司(5820)在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，並規劃於法規允許範圍內盡速完成整併計劃。本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會核准投資，公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。本案如順利完成公開收購及整併，將有助於金融產業整併，發揮產業綜效，創下國內首樁「金金併」的里程碑...

熱門新聞

金金併搶頭香！富邦金宣布併購日盛金 以每股13元公開收購五成股權

重劃區比一比 林口奪買氣王、兩區還有一字頭

富邦金併日盛金就在今夜？金管會早就留意這兩點

富邦金董座蔡明興：富邦金併日盛金 基於三大考量

疫情衝擊大 估台塑集團今年年終獎金力守3.5個月

都更條例修法…危老建物 地方政府可代拆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。