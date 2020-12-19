衝刺個金 中信、玉山銀掀變革

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
圖／經濟日報提供
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金融圈傳出消息，國內兩大個人金融領導品牌中國信託銀行、玉山銀行，明（2021）年起將有人事、組織上的重要變化，中信銀個金執行長將由副執行長楊淑惠升任；玉山銀則將成立大的個金總處，統合存放與貸款、財管、信用卡、數金等業務。

台灣金融研訓院昨（18）日舉行菁業獎頒獎，中國信託銀行、玉山銀行為兩大贏家，得獎數目為國內銀行業前兩名，中信銀總經理陳佳文、玉山銀總經理陳茂欽都親自出席領獎。

陳佳文表示，中信銀為提供客戶最好的金融體驗，過去三年來，在數位、數據、AI（人工智慧）上做了相當大的投資，「這次我們得六個獎，五個都是這些技術的具體實踐」。

陳佳文說，中信銀是國內銀行業在理財領域的領先者，全球低利率環境下，銀行的理財與財務運籌的生意會比較不錯；信用卡業務則因新冠疫情影響，今年手續費收入辛苦，明年應該會漸漸回來。

針對市場傳聞，中信銀行個人金融執行長，明年1月1日起，將由副執行長楊淑惠升任，銀行高層說，中信現任個金執行長李玉秋去年已65歲屆齡退休，為了培養楊淑惠接班，李玉秋延退一年，銀行高層強調這項人事案須經董事會通過。

56歲、雙子座的楊淑惠，在中信銀行工作超過30年，歷經資訊管理部經理、信託事業處處長、個金作業暨資訊處處長、個金財富管理產品處處長、個金客群總處總處長等職，早在現任台灣人壽董事長黃思國掌中信銀財管大旗年代，就是黃思國的得力助手。據了解，中信銀為了培養她接班，今年還強化她在信用卡業務、中小企業主的資產管理與家庭財富傳承等領域的歷練，明年元旦起出掌中信個金大旗，堪稱水到渠成。

玉山銀行方面，市場也傳出，玉山銀在理專事件後，明年將出現該公司有史以來最大規模的個金組織調整方案，從目前存放與貸款、財管、信用卡等個金業務分立，朝向設立一個大的個金總處的方向統合，且將增設大個金總處執行長職務。

陳茂欽回應指出，成立大的個金總處，旨在參考星展、花旗、香港上海滙豐等國際大銀行的做法，未來將強化科技平台、智能金融、智慧流程的改善，先前發生的理專事件也是考量的重點，玉山會做比較不一樣的方式。

陳茂欽說，玉山銀的個金改造，非僅組織調整而已，科技才是靈魂。玉山要用科技聯隊的概念，打造台灣最佳個金品牌，玉山金控集團目前光是資訊、智能、數位等有關人才，亦即科技聯隊成員，已多達1,000人。

玉山銀行 中信銀行 信用卡

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