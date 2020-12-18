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國內首例金金併！富邦金宣布以每股13元收購日盛金50%股權

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國內首樁金金併來了！富邦金宣布公開收購日盛金

聯合報 / 記者黃有容戴瑞瑤／台北即時報導
台北富邦銀行中山大樓。富邦金控／提供
台北富邦銀行中山大樓。富邦金控／提供

國內首樁金金併，富邦金宣布公開收購日盛金！富邦金今（18）日舉行董事會，於20時30分由資深副總王瑋召開重訊記者會，宣布董事會通過以新台幣每股13元公開收購日盛金超過五成股權，公開收購期間為今年12月22日起，至明年2月1日止。若收購整併成功，北富銀加上日盛銀，將成為國內分行數最多的民營銀行。

王瑋表示，董事會今通過以新台幣每股13元，公開收購日盛金超過五成股權，最終目標百分百股權，亦即最低收購目標為18億8660萬3386股，最高收購數量37億7245萬2281股，估計總金額新台幣245.26億元至490.42億元，達最低收購數量且取得公平會核准，就達成本次公開收購條件，公開收購價格溢價率為24.8%。

王瑋指出，本案已於12月17日取得金管會核准投資，公開收購期間為今年12月22日起，至明年2月1日止。為支應本案100%持股收購價金，富邦金擬先籌措短期資金，並規劃於明年第二季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60%普通股及40股。

富邦金有三大考量，其中包括，日盛金控專精證券期貨銀行業務，整併後將有助於富邦擴增證券及銀行業務規模，北富銀目前全台分行數135家、日盛銀44家，整併後分行數將成為民營銀行之冠。

另外，也考量到能平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源。富邦金旗下子公司富邦人壽至今年第三季對母公司整體獲利貢獻已逾65%，如能順利完成本次公開收購及業務整併，將可強化證券、銀行業務的收益，均衡金控多元業務發展與收益來源。同時提升銀行及證券業務的經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。

第三，台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境，為響應金管會自2018年積極推動金金併，富邦金在考量創造股東價值前提下，期盼促進產業整合，推升台灣金融業國際競爭力；也是看好整體台灣產業前景，期盼持續深耕投資台灣。

富邦金 新台幣

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