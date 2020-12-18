史上首例金金併！富邦金宣布每股13元公開收購日盛金

富邦金融控股公司（2881）今日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融控股公司（5820）在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，並規劃於法規允許範圍內盡速完成整併計劃。本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會核准投資，公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。本案如順利完成公開收購及整併，將有助於金融產業整併，發揮產業綜效，創下國內首樁「金金併」的里程碑。

金控已發行普通股股份總數50%)；最高收購數量為3,772,452,281股(為日盛金控已發行普通股股份總數100%)，估計總金額為新台幣245.26億元至490.42億元。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量，且依法取得公平交易委員會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。本次公開收購價格，相對於日盛金控過去一個月均價(20個交易日)，溢價率為24.8%。