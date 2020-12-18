富邦金董座蔡明興：富邦金併日盛金 基於三大考量

富邦金控董事長蔡明興今（18）日表示，富邦金併日盛金基於三大考量。如本案順利完成公開收購及整併，將有助於富邦金控擴增證券及銀行業務規模，提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務，

蔡明興說，富邦金控身為國內金融業領導企業，在瞬息萬變的時代，時時深刻思考如何邁向下一階段永續發展。日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務，為規模小而穩健之金控公司。如本案順利完成公開收購及整併，將有助於富邦金控擴增證券及銀行業務規模，提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務，持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進，並進而促進國內金融整併及綜效，創下「金金併」首例，帶動台灣金融產業之正向發展。

富邦金控決定進行本公開收購案，主要基於三大考量：

第一，強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項策略合作或併購機會，以擴大整體規模經濟效益，布局下一階段成長發展。此次若能順利完成公開收購及整併計劃，將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。在證券業務方面，日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商，客戶基礎穩固，根據證券交易所公開資料，截至今年9月，富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第三)，日盛證券經紀業務市佔率3.59%(市場排名第七)，整併後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面，台北富邦銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家，整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，深化服務客戶，同時也可望增加中小企業客群業務。

第二，平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台。富邦金控致力提供多元創新的金融百貨服務，經過多年來的努力，旗下已具有相當完整的保險服務平台，子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位，截至今年第三季，富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。如能順利完成本次公開收購及業務整併，將可強化證券、銀行業務之收益，均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時，透過資源整合及重新配置，可望提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。

第三，響應政府金金併政策，提升產業競爭力。台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境，主管機關自2018年積極推動金融業整併，營造有利的法規併購環境。富邦金控響應政府政策，在考量創造股東價值前提下，期盼促進產業整合，推升台灣金融業國際競爭力。同時，也是看好整體台灣產業前景，期盼持續深耕投資台灣。

富邦金控表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，依據金融控股公司法第18條規範，規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行之合併。整併後，期能擴大整體業務規模，提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。

對於日盛金控之客戶，期盼能提升服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工，富邦金控一向視員工為最重要資產，重視人才發展，整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間，並結合集團豐沛資源，提供員工更寬廣多元的發揮舞台。

為支應本案100%持股之收購價金，富邦金控擬先籌措短期資金，並規劃於2021年第二季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60%普通股及40%特別股，上述資本工具之發行尚需向主管機關申請核准。

富邦金控前瞻企業永續發展，布局下一階段成長基礎，宣布進行公開收購並提供溢價之吸引力，誠懇期盼日盛金控股東、客戶、員工及各界予以支持，共同促進產業正向發展，開創金金併里程碑。