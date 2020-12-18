富邦金併日盛金就在今夜？金管會早就留意這兩點

富邦金今（18）日舉行董事會，將在20時30分由資深副總王瑋召開重訊記者會，外界認為富邦金今夜就將宣布併購日盛金。早在市場出現傳言時，金管會就已經「超前部署」透露，對於金融併購案，將最留意財務健全性、與併購後的實質控制力兩要點。

富邦金已於12月4日重訊公告，董事會決議通過向金管會申請投資金融事業，市場視為在為併購日盛金鋪路。當時金管會並未證實此傳言，不過，銀行局主秘童政彰表示，對於金管會來說，確定併購過程所需資金，也就是「錢從哪裡來」才是審核重點，買家確保併購後的財務健全性最重要。

同時，金管會也重視金融機構整併後的實質控制力。童政彰表示，買家要有所掌控，才有辦法做後續投資管理，依照金管會2018年11月發布函令，金融機構併購可以先取得一定持股比例，首次是公開收購10%，3年內要達到控制性持股25%，但實務上是希望最終可以達到100%持股，才能達到控制力。若沒有達到100%持股，在公司治理上若可達到100%控制，這也是可以接受的。

此外，金管會2018年11月有公布金金併敵意併購的放寬措施，依照金管會的條件，富邦金符合可敵意併購的標準。