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LINE Pay Money宣布 開通農漁會帳戶連接儲值服務

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
LINE Pay。 中央社
LINE Pay。 中央社

LINE Pay與一卡通合作的LINE Pay Money為增加服務廣度，與全國農業金庫及農金資訊公司共同協力，今日宣布，獲得獲農委會農業金融局核准，將於2020年12月23日起，陸續開通全國農漁會成為LINE Pay Money帳戶連結儲值銀行。首波開放超過130家的農漁會提供帳戶連結儲值服務，後續全國各地區農漁會亦將陸續開通上線。

另外，汐止區農會超市、樹林區農會超市、金山區農會超市、三芝區農會超市、三重區農會超市、蘆洲區農會超市、深坑區農會超市，即日起同步開放以LINE Pay行動支付。為吸引農漁會用戶使用LINE Pay Money帳戶，12月23日起民眾完成連結指定農漁會帳戶並開啟自動儲值功能，即享 LINE Pay Money 儲值金 50 元回饋。

農業金庫近年積極推動行動支付發展以協助農漁會轉型升級，透過連結LINE Pay Money帳戶提供更便利的金融服務，也將整合「農金安心GO」電商平台開放LINE Pay行動支付服務，期待有效整合農漁會豐富的優質產品、農業金融體系的各項服務，帶來更大利基。

LINE Pay Money合作儲值銀行原有17家，透過此次與農漁會帳戶整合後，可連結金融機構已達147家以上。全台可使用LINE Pay通路現已超過24萬點，商店即日起同時也可選擇176家農漁會帳戶進行撥款使用。

LINE Pay LINE 農業

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