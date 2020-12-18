受惠納中小型300報酬指數成分 大同股價收今年新高

大同（2371）公司今（18）日股價強勁上漲，收在今年新高。股市分析師表示，大同受惠納中小型300報酬指數成分，漲勢優於大盤表現。

大同股價今日上漲1.95元，漲幅7.6%，收在27.6元的今年以來新高，成交量13.65萬張，成交數量排名台股第八大。

分析師指出，以今日盤後籌碼分析，雖整體外資賣超3917張，不過細看外資動作，買超第一為摩根大通達2642張；摩根大通在連續賣超120日賣超19萬張後，於今日首次出現買超動作，帶動內資自營與投信也共襄盛舉買超，總體表現呈現量增價揚，沿五日均線，股價上升，為多方架構。

未來留意，關鍵外資是否出現連續性買超，技術面可沿五日均線偏多操作，若出現量增長黑，可做停利。

分析師認為，台灣指數公司中小型代表300報酬指數2020年第四次成分股定審，成分股納入22檔，大同是其中一檔，自17日起生效，帶動大同股價連二日上揚的動能之一。