玉山金董座黃永仁申報贈股600張股票 予台北大學

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
玉山金董事長 黃永仁 圖╱本報資料照片
玉山金董事長 黃永仁 圖╱本報資料照片

國內金融存股族的最愛-玉山金（2884）董事長黃永仁今（18）日在台灣證交所股市觀測站公告，預計自今日起三日內贈股600張玉山金股票，給他的母校國立臺北大學，以玉山金18日收盤價25.15元計算，這批股價的市值約1,509萬元左右。

據公開資訊觀測站資料公告，黃永仁申報轉讓贈股母校國立臺北大學後，他的持股由原本的8,601張降至8,001張，預計申報轉讓日為12月18日至12月20日止。

玉山金董事長黃永仁與臺北大學的淵源是他大學時就讀國立中興大學法商學院合作經濟系（今國立臺北大學金融與合作經營學系），民國53年畢業，1992年，當時擔任華南銀行副總經理的黃永仁，號召銀行圈專業經理人、傳統產業投資人，成立了玉山銀行。成為台灣開放民營銀行設立時，唯一不具財團或官方背景的銀行。

黃永仁在金融界歷鍊頗深，曾任台灣省政府財政廳第二科科長、基層金融研究訓練中心所長、華南商業銀行副總經理、第一商業銀行董事、行政院金融改革委員會委員、玉山銀行總經理、玉山銀行董事長。2001年，獲「李國鼎管理獎章」。2002年，獲第13屆「國家品質獎」個人獎，是第1位獲獎金融界人，他也於2003年獲第三屆國立臺北大學傑出校友。

2008年黃永仁決定在玉山金原總經理侯永雄退休後，交棒給當時才43歲的黃男州，寫下了台灣最年輕金控總經理的紀錄，2010年更力邀曾國烈擔任銀行董事長，直至今年6月才接棒給金控總經理黃男州，完成世代交棒，2001年玉山銀轉型正式成立金控，2002年上市，創辦人黃永仁一直擔任玉山金控董座至今，

玉山金控 玉山銀行 北大

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