央行打房保險業縮手 資金轉進短天期國庫券

中央銀行受財政部委託，今（18）日標售財109-11期91天期國庫券，開標結果決標貼現率為年息0.178％，不僅是今年以來第三度下滑，也創十年新低。

原先市場預期，這次91天期國庫券到期日已跨越農曆新年，對銀行來說增加資金調度困難度，應該比較不具吸引力，沒想到依舊吸引976億元資金進場投標，總得標金額350億元，投標倍數2.79倍。

政大金融系教授朱浩民表示，這顯示市場閒置資金太多，沒有地方去；金融機構資金本來就非常氾濫，雖然銀行與保險公司都有投入股市，但考慮股市風險較高，加上閒置資金暫時也沒有去處，就會先暫時停在國庫券上 ，以消化手上的爛頭寸。

將近半年沒有參與投標的保險業，這次也再度出手，標走近30億元額度；朱浩民指出，保險業海外投資要面對匯兌損失，今年避險的提存準備非常高，海外投資縮手；因此一方面股市已高，一方面要面對匯兌損失，另外之前投入不動產 ，現在央行和金管會也緊盯房地產這部分，壽險業要為手上的資金找去處，資金也會停在國庫券上。這種搶標短天期國庫券現象會持續一年，因為明年持續寬鬆。