宅經濟熱 台灣大myBook年度總閱讀時數破百萬

台灣大哥大（3045）旗下行動閱讀平台myBook公布2020年度用戶閱讀趨勢，總閱讀時數首度突破百萬大關，年度用戶平均閱讀量更提升至4.2本書，相較去年的3.6本書成長了16%。而在疫情影響之下，防疫、健康、投資成為用戶最關心的議題前三名，熱門書籍《原子習慣》、《富爸爸窮爸爸20週年》則榮登電子書排行榜冠、亞軍。

myBook用戶以40～49歲會員最多，其次是30～39歲，男女比約為1：1，其中男性偏好閱讀前三名為商業企管、心靈勵志、金融理財，女性則偏好文學小說、健康養生、休閒旅遊。

台灣大也表示，用戶閱讀時間則以通勤期間的時數達到最高。除了電子書、電子雜誌與電子漫畫，myBook長期經營多樣主題月租服務，包括熱門雜誌、語言學習、親子童書、言情/文學小說等，讓用戶在零碎時間能夠隨手讀，其中更以《雜誌樂讀包》最受用戶喜愛，月費149元即能看上千本當期雜誌。在疫情影響下居家知識學習成為趨勢，《互動學外語》的訂閱人數相較去年穩定成長，其中英文學習相關刊物閱讀率最高。

另外從今年《2020 myBook文章議題排行榜》可以看出，讀者最關心議題前兩名以疫情為中心延伸，包含如何防疫、經濟衝擊全解析，第三名則是全民皆關注的三倍券使用攻略。此外，投資金融也一直受myBook用戶高度關注，今年榜上也可見儲蓄險、退休規劃、股市投資等熱門關鍵字，讓myBook《雜誌樂讀包》中商管、理財相關刊物閱讀率持續攀升。