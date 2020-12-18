純網銀爆偷跑爭議 LINE Bank：未正式營業

LINE在14日晚間悄悄上線新功能「揪團」，卻被媒體發現，支付管道之一出現還未拿到營業執照的純網銀LINE Bank，遭市場質疑是否有「偷跑」之嫌。

對此，LINE Bank今日回應，目前LINE Bank尚未開業，LINE用戶無法在「LINE揪團」服務中，選擇以LINE Bank帳戶作為收付款項的方式，不會有取得用戶個資的疑慮，因未取得個資，也無從通知使用過「揪團」功能的人進行開戶。

LINE Bank強調，因尚未取得營業執照，亦未正式營業，未來LINE Bank開業之後，客戶個人資料的蒐集、處理及利用，都會經過客戶同意、且在符合個人資料保護法之下進行。

對於爆出偷跑爭議，金管會銀行局昨日表示，已立刻通知LINE Bank，必須向LINE溝通將LINE Bank字眼拿掉，若不積極處理，恐將影響後續營業執照的審查。