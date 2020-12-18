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合庫駐外人員防疫津貼每人1.5萬元 享有薪隔離假

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

新冠肺炎疫情持續擴散，對於派駐海外的金融從業人員而言為一大挑戰，重視員工福利的合庫金控董事長雷仲達體恤駐外人員，對於合庫派駐海外單位的同仁，發給「防疫津貼」每人新台幣15,000元，且員工返台隔離14天及返回駐地國亦需配合當地的檢疫規定，均享「有薪」防疫隔離假。

合庫指出，今年為應政府避免嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）過度擴散，並有效控制境外感染之移出入，針對派駐海外單位的同仁，發給駐外人員「防疫津貼」每人新台幣15,000元。

另外，因應新冠肺炎疫情影響，各國對邊境採取控管及檢疫措施，使得派駐在海外工作的員工難以回台探親，為體恤員工提供專案措施，讓員工於專案期間返台需依政府規定隔離14天，及返回駐地國亦需配合當地的檢疫規定，均享有「有薪」防疫隔離假。另若是駐外人員今年內無法回國探親，也可申請遞延至明年使用。

為響應政府振興國內經濟政策，於今年9月起，合庫針對國內單位員工從事國內旅遊、住宿、交通、餐飲相關消費活動的員工，每位補助新台幣1,500元，以慰勉國內單位員工於疫情期間的辛勞，同時可振興國內經濟擴大消費效果。

新台幣 合庫金

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