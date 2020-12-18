合庫人壽職業類別判斷系統 獲經濟部專利

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

合庫人壽周四（17日）宣布，2018年與中央大學資管系團隊合作，歷時兩年規劃與研發的「職業類別判斷系統」，於今年10月獲得經濟部智慧財產局核發專利，為近年來全力推動的金融數位創新再寫下一頁。

隨著數位時代的來臨，各國政府莫不把數位政策作為國家的主要發展方向之一，金管會自2014年啟動打造數位化金融環境3.0計畫以來，合庫人壽亦在數位化領域積極邁進，職業類別判斷系統即是最新的成果。

消費者購買保單做為分散風險和保障的工具之一，所購買的每張保單會根據消費者本身的風險評估結果而有著不同的保費，保險公司也會累積相關數據，運用分析後設計不同的保險商品提供消費者購買。

風險評估乃是根據風險評估因子判斷，包括年齡、性別、健康狀況與職業等等。其中，職業類別常使用於評估意外險的保費，職業風險越高，保費也越高，所以判斷出適當的職業類別，對消費者或保險公司都很重要。

目前職業分類仍仰賴大量人工核對作業，開發「職業類別判斷系統」，可以自動、快速並更精確找到客戶工作的相對應職業類別，有助於核保作業，包含：改善人工配對職業分類作業時間、提高職業分類的正確率，以及迅速處理大量客戶核保資料。

在與中央大學資管系團隊密切的合作之下，合庫人壽職業類別判斷系統的誕生不但省下可觀的工時，減低核保人員負擔，更為精準的判定結果加速核保過程，提升正確率也能確保對消費者權益的保障，可說是三贏的局面。

在系統的運用彈性上，職業類別判斷系統可納入客戶其他參數，分析相關數據得出模型，藉此用來作為新商品的設計參考；於行銷面，根據系統的分類結果並結合市場調查，可用以預測消費者體驗度行為，讓行銷更為精準，節省行銷成本。

合庫人壽自2010年成立以來，不但致力於透過銀行通路提供客戶完整的商品選擇，同時因應數位時代來臨以及政府力推金融數位化與金融科技。

合庫人壽近年也致力於網路服務品質的提升，除了提供完整的線上保單查詢及各項保戶服務，亦積極透過社群媒體與年輕世代加強溝通。

今年合庫人壽的Instagram追踪人數更是達到壽險業之冠，展現合庫人壽與年輕族群溝通的企圖心，並致力從銀行通路保險專家與時俱進成為最佳數位保險平台，做守護客戶最佳的保險夥伴。

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