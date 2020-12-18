如寶佳真有不法炒股 副董座願買回勞動基金並賠償

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

寶佳集團旗下的投資旗艦寶佳資產管理公司，捲入勞動基金炒股案引發軒然大波，集團副董事長林家宏於事件爆發後首度接受專訪宣示，若寶佳資產涉案人員確有不法，「造成社會損失，我願意賠償、買回勞動基金相關部位」，他也將縮編寶佳資產，並親自管理總市值逾400億元的核心持股部位，繼續持有、不會大舉賣股。

寶佳資產的核心持股部位，包括東元（1504）、華票（2820）、永豐金（2890）、元大金（2885）、永冠-KY（1589）、遠百（2903）等，各家公司持股比從5%上下到超過25%不等。

林家宏是寶佳集團董事長林陳海的長子，但寶佳資產的龐大投資部位並非出自他的決策，而是授權專業團隊。如今寶佳資產執行長唐楚烈因疑涉勞金局炒股案，與另一投資主管邱裕元二人遭羈押，林家宏考量父親林陳海已退休，親上火線承擔與處理寶佳面臨的衝擊，首度對外說明寶佳資產管理公司的未來調整方向，以下為專訪紀要：

問：寶佳資產資本額與投資部位均相當龐大，此次經理人涉入勞動基金炒股案，寶佳資產的股票部位如何處理？會調節嗎?

答：寶佳資產投資分兩大塊，一為策略性投資，即依循價值型投資原則長期持有的核心持股，另為財務性投資，相對中短線操作。現在策略性投資將由我自己管理，財務投資交由寶佳資產策略長吳素秋負責。

核心持股部位都是選擇具有潛在價值的好公司，這些原則沒有改變，所以目前也不會因為涉入炒股案而大舉調節，會繼續持有不賣。財務性投資操作模式照舊，與一般機構自有資金操作獲取資本利得一樣。

問：有打算對寶佳資產管理公司做何調整或改變嗎？會影響持股水位嗎?

答：寶佳資產資本額已經有270億元，這次捲入炒股案，我們也在思考是否還需要這麼大的公司資本額，因此我已經請會計師評估進行減資，減資幅度可能不小，但相關計畫可能最快要等到明年第1季才會明朗。至於寶佳資產的人員在公司減資後，也可能隨之縮編，部分移轉到其他集團公司。

減資的模式有幾種，要看會計師、律師專業建議，但減資不會影響我管理的策略性投資核心持股繼續持有不賣。

問：捲入炒股案讓外界對寶佳集團存有許多質疑，你如何應對?

答：我的父親林陳海是寶佳資產的董事長，但他確實已是退休狀態，也充分授權經營團隊，而我雖是董事，也不會參與團隊決策甚至插手。不過，既然專業經理人是由我們來聘任，我願意負起責任，若寶佳資產相關涉案人員確實不法，進而造成社會損失，我願意賠償，買回勞動基金相關股票部位，我不會躲，人我聘的，我承擔。

寶佳的本業是營建，我自己參與或主導的住宅建案，累計十年下來超過12萬戶以上，但訴訟案少於五件，不敢說良率和台積電（2330）比，但負責是基本態度。

炒股 減資

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