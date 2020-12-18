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ATM轉帳逾1萬元 將強制通知

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如 / 台北報導

國內金融詐騙手法層出不窮，立法院財政委員會昨（17）日臨時提案，未來民眾用ATM轉帳單筆交易達1萬元（含）以上及行動支付單筆交易費達5,000元（含）以上金額時，銀行需強制以簡訊、App推播或E-Mail方式通知客戶確認，依目前時程，明年4月應可正式上路實施。

立院財委會昨日就「國內行動支付普及率遲未達標，各金融機構亦屢傳系統出包與資安事件（如支付、匯款、貸款、信託等）之相關因應措施」，邀請金管會主委黃天牧、中央銀行副總裁嚴宗大列席進行專題報告並備詢。

立委曾銘宗、賴士葆、林德福等人提案，有鑑於各類型詐騙案層出不窮，為確保消費者於使用ATM轉帳、行動支付時能即時獲得通知，避免帳戶款項不知不覺遭盜領，請金管會、央行會同銀行公會，於二個月內擬定新措施，並於擬定新措施後二個月內實施。

據了解，目前金管會已要求銀行業者，在民眾用ATM轉帳單筆達3萬元（含）以上時，以及用信用卡刷卡破5,000元以上時，需用簡訊等方式通知客戶，立委希望下調金額，將ATM轉帳通知的下限從3萬元降至1萬元，並新增行動支付5,000元時也需通知，至於信用卡刷卡則維持5,000元通知不變。

金管會非現金支付五年倍增至52%計畫，今年底期限將屆仍未達標，黃天牧會後受訪表示，雖然未達成2015年訂定目標，不過推動非現金支付是金管會的政策目標之一，接下來將責成銀行局續訂下一個五年計畫。同時，將參考國際定義，調整新目標的訂定方式，明年初會正式對外公告。

黃天牧強調屆時提出的目標絕對會「具有挑戰性」。

金管會銀行局長莊琇媛補充，目前國際間使用的計算定義，包含非現金支付成長筆數、使用非現金支付總金額成長量等數值，接下來將參考國際定義，研擬是否使用類似計算方式，預計將會增加新的KPI，預計2021年初對外公告。

金管會 行動支付 ATM

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