金管會動了 約談復華投信

勞動基金炒股案，檢廉上周搜查復華投信，並對復華投信投資長邱明強、復華投信基金經理人劉建賢聲押禁見獲准。金管會主委黃天牧昨表示，金管會證期局已約談復華投信，了解交易相關資料，若檢調確定投信涉及不法，金管會會依法嚴懲，甚至不排除向投信負責人究責。

勞動基金炒股案延燒到代操的投信業，除涉案的復華投信遭搜索，也傳出台新投信、施羅德投信、保德信投信等都曾接到勞金局前組長游迺文的買股指示，但三家投信都已澄清沒有依照指示買進遠百股票。黃天牧昨也表態，會全力配合檢調調查，最後如果確定涉案投信在全委操作時有疏失，金管會一定會依法處理。

針對勞動部昨公布勞動基金運用局強化內控機制報告，業界人士指出，量價指標只是參考機制，應該建立內部監視機制，盤中不能對外通訊，若對操盤手改為全面普查，也應該徵信個人或親屬的消費紀錄，比照洗錢防制規格。

立委質疑金管會沒有即時監理到投信涉及違法，證期局主秘高晶萍說明，已請復華投信提供投資流程相關資料，會持續注意後續發展、全力配合檢調。