三信銀改選 支持公司派

三信商銀今（18）日將召開股東臨時會全面改選董事，持股近9%的寶佳集團副董事長林家宏，與三信銀董事長廖松岳協商後，推薦三位自然人董事，支持廖松岳主導經營，相互合作，在提名席次同額競選下，15席董事應可順利當選。

林家宏是以其名下和築投資持有三信銀9.67%，上屆改選林家宏持股支持樺福遠航集團董事長張綱維，使張綱維搶下五席董事，之後張綱維涉遠航掏空案，三信銀股票陸續出脫，此次林家宏支持公司派，但向廖松岳推薦三位各具專業的自然人董事，比原來張綱維握有的五席董事要少，並表明廖松岳願意提名幾位都可以，不一定要三席全提，廖松岳為表善意，三席全數提名，總計應選12席一般董事、三席獨立董事，今天股東會同額競選，廖松岳仍將掌控超過三分之二絕對多數席次。

林家宏以推薦自然人擔任董事的方式，與公司經營團隊、專業經理人合作，之前包括皇普、永大，乃至大華建設，都是依循此一原則，希望專業的自然人董事，能夠和專業經理人攜手合作，一起讓公司體質更好。此次推薦三席自然人董事，分別具有法律、財務、企管專才。