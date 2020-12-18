南山微型保險 守護金門弱勢

南山人壽積極推動微型保險，持續擴大照顧弱勢，範圍再擴及離島金門地區，南山人壽攜手金門縣政府，並結合南山人壽慈善基金會捐贈保費，自即日起，對金門縣內15歲至75歲之低收入戶、中低收入戶民眾提供微型保險保障，預計將可為超過600位弱勢金門鄉親撐起意外保障的保護傘。

今年南山人壽陸續與基隆市政府、屏東縣政府、台中市政府及臺東縣政府合作，再加上金門縣政府，已是第五個合作微型保險的縣市政府，總計南山人壽結合南山人壽慈善基金會捐贈保費推動微型保險，今年累計已逾830萬元，協助逾4萬名的弱勢民眾擁有基礎的保障。

南山人壽表示，為了具體落實普惠金融，透過微型保險為經濟弱勢者在遭逢意外時提供基礎的保險保障，降低對家庭經濟的衝擊。南山人壽此次結合南山人壽慈善基金會，與金門縣政府合作團體微型傷害保險，提供15歲至75歲的低收入戶及中低收入戶之弱勢族群微型保險保障。納保的民眾享有為期一年、最高新台幣30萬元的意外險保障。倘若日後不幸發生意外，而導致失能或身故時，本次合作所納保的民眾或其指定受益人，便可藉由所投保的南山人壽微型保險，獲得最高新台幣30萬元的理賠金，以因應急難事故，使個人及家庭免於陷入經濟困境。

南山人壽除擴大照顧弱勢民眾外，也投注資源協助離島地區民眾就醫。長期以來透過南山人壽慈善基金會，與衛福部金門醫院共同推動醫療關懷計畫，為弱勢民眾提供醫療費用補助，幫助有需要的民眾能夠安心就醫，度過急難。

南山人壽長年致力推動微型保險，與全台多個縣市政府、鄉鎮區公所、村里辦公處及社福機構合作，自2014年以來結合南山人壽慈善基金會，累計捐贈保費已逾新台幣3,000萬元，協助逾10萬名弱勢民眾，幫助經濟弱勢家庭透過保險做後盾，即使遭逢意外也能降低衝擊。南山人壽表示，未來將持續響應政府照顧弱勢的保險保障政策，積極推廣微型保險，為弱勢家庭撐起風險防護網，發揮保險安定社會的功能。