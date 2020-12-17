LINE新功能「揪團」上有LINE Bank 金管會要求刪除
LINE在14日晚間悄悄上線新功能「揪團」，但當中支付管道之一卻出現還未拿到營業執照的純網銀LINE Bank，遭市場質疑純網銀「偷跑」。金管會銀行局今表示，已立刻通知LINE Bank，必須向LINE溝通將LINE Bank字眼拿掉，若不積極處理，恐將影響其後續營業執照的審查。
銀行局副局長黃光熙表示，經過向LINE Bank了解後，LINE Bank表示這是LINE提供的服務，而畫面上被列為支付管道之一只是「預為置入」，目前LINE Bank並沒有透過這服務跟客戶資料搜集，也沒有用LINE Bank作為收付的管道。
但金管會強調，LINE Bank還沒有拿到營業執照、尚未正式開業，不能藉由此服務蒐集相關資料，雖此服務是LINE提供，但當中有LINE Bank字眼容易引起民眾混淆，必要時銀行要對外澄清，且LINE Bank是特許銀行業，法遵很重要，尤其現在是整備期間，「法遵是基本態度」，將視其配合的積極度，作為核發營業執照的通盤考量。
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