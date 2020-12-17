國人住宅險投保全球第一 保險局提高總承擔額

國人住宅地震險投保率居全球第一！據金管會保險局今（17）日最新統計，截至10月底為止，全台灣總計有320萬戶投保住宅地震險，總投保率為35.78%，甚至超越日本的33%多，但也因為投保件數逐年增加，金管會怕由政府、地震保險基金及共保組織承擔的危險分散機制不夠，因此今日預告修法要增加總承擔限額300億元至1,000億元，以免巨災發生時，減少削額給付機率，以保障民眾權益，新法預告明年四月正式實施上路。

目前國內住宅地震險單一戶最高理賠上限為150萬元，但規定建物全損（即全倒或半倒狀態）才能理賠，不過一旦發生災損，臨時住宿費用之補償最高20萬元，一般以300萬保額來算，保費約在700~800元附近。

據保險局統計，截至今年10月底為全台有320萬戶投保，投保率為35.78%，相較日本去年底為33.4%，台灣住宅地震險投保率是全世界第一。但其實一旦發生地震巨災，在所有理賠給受災戶時，理賠金額是由地震保險基金承擔670億元（其中政府承擔140億元）、共保組織承擔30億元，合計總承擔金額為700億元，

保險局官員強調，有鑑於住宅地震保險投保件數逐年增加，為降低本保險發生削額給付機率，以保障民眾權益，應適時調高本保險危險分散機制之總承擔限額，並配合調整各層之限額，因此金管會研擬修改實施辦法第3條、第5條、第13條，將於近期內辦理預告。

修正後將總承擔限額由700億元調高為1,000億元，其中第一層本保險共保組織承擔限額，由30億元調高為42億元，第二層地震保險基金調高為958億元（其中政府140億元不變），因此地震保險基金除了多承擔300億元外，還可安排於國內外再保市場或資本市場分散或採自留方式解決，由現行530億元以下，修正為518億元以下。

此外，保險局官員也補充，這一次是史上第三次的調整，第一次是2007年1月1日，總承擔額從500億元調高至600億元；第二是2009年1月1日調高至700億元 ，第三次即是今年調高至1000億元。