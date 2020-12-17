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金融租稅優惠 金管會將跟財政部爭取三大項

經濟日報 / 記者邱金蘭/即時報導

金管會今天召開「研商109年金融建言白皮書」會議決定，跟財政部建議三大項金融租稅優惠，包括辦理員工福利信託企業可加碼列費用，以鼓勵企業辦理員工福利信託，以及股價類期貨交易稅從10萬之2降為10萬之1、選擇權交易稅率從千分之1降為千分之0.5，以活絡市場。

至於台版個人投資儲蓄帳戶（TISA），投資台股基金享有每年2.4萬元的投資列舉扣除額，因財政部認為不宜，金管會決定不參採。

金管會主委黃天牧今天與金融總會開會研商，金融白皮書建議內容參採情況，金融產業在白皮書中提出的五項金融租稅優惠，金管會決定只向財政部溝通爭取三大項。

包括第一，爭取企業稅負優惠，辦理員工福利信託企業，可特別加計費用扣除限額。

舉例來說，企業辦理員工福利信託，買自家公司股票儲存退休準備，公司若是提1,000元買股，現行可從薪資費用中扣除，業者建議加碼扣1,100元等。

第二，將股價類期貨交易稅從10萬之2降為10萬之1。

第三，放寬選擇權的定稅率區間，同時將選擇權及期貨選擇權的交易稅率，從千分之1降為千分之0.5。

上述三項建議，財政部的初步回應意見，期貨及選擇權是留供參考；企業辦理員工福利信託列費用一事，則通盤審慎考量。因此，金管會決定，進一步跟財政部作溝通。

期貨交易 金管會 財政部

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