金融租稅優惠 金管會將跟財政部爭取三大項
金管會今天召開「研商109年金融建言白皮書」會議決定，跟財政部建議三大項金融租稅優惠，包括辦理員工福利信託企業可加碼列費用，以鼓勵企業辦理員工福利信託，以及股價類期貨交易稅從10萬之2降為10萬之1、選擇權交易稅率從千分之1降為千分之0.5，以活絡市場。
至於台版個人投資儲蓄帳戶（TISA），投資台股基金享有每年2.4萬元的投資列舉扣除額，因財政部認為不宜，金管會決定不參採。
金管會主委黃天牧今天與金融總會開會研商，金融白皮書建議內容參採情況，金融產業在白皮書中提出的五項金融租稅優惠，金管會決定只向財政部溝通爭取三大項。
包括第一，爭取企業稅負優惠，辦理員工福利信託企業，可特別加計費用扣除限額。
舉例來說，企業辦理員工福利信託，買自家公司股票儲存退休準備，公司若是提1,000元買股，現行可從薪資費用中扣除，業者建議加碼扣1,100元等。
第二，將股價類期貨交易稅從10萬之2降為10萬之1。
第三，放寬選擇權的定稅率區間，同時將選擇權及期貨選擇權的交易稅率，從千分之1降為千分之0.5。
上述三項建議，財政部的初步回應意見，期貨及選擇權是留供參考；企業辦理員工福利信託列費用一事，則通盤審慎考量。因此，金管會決定，進一步跟財政部作溝通。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言