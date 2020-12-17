LINE Bank疑偷跑恐影響營業許可？金管會：通盤考量

LINE上線的「揪團」新功能中，將LINE Bank納入支付管道之一，因LINE Bank尚未拿到金管會核發的營業執照，此舉引發外界是否偷跑質疑，金管會表示，已要求LINE Bank 請LINE調整內容，對於會否影響營業執照發放，也會通盤作考量。

金管會今天針對此事提出三點說明，金管會銀行局副局長黃光熙表示，第一，此事有洽連線銀行（LINE Bank），他們說這條款是LINE預為置入，功能尚未開通，連線銀行目前都沒有蒐集處理利用任何LINE客戶資料。第二，金管會已請連線銀行請LINE檢視調整條款內容可行性，就涉及該銀行部分先行刪除。換言之，即便LINE Bank的支付管道功能尚未開通，但因LINE Bank尚未拿到金管會核發的營業執照，金管會要求必須拿掉。第三，連線銀行對此事的調整速度及態度，也會來視為法遵執行情況。

對於此行為會否影響連線銀行的營業執照發放？黃光熙表示，會通盤作考量。對連線銀行的查核，已做改善，目前做最後檢視，看這段期間有無需要加強的地方，及法遵要如何再強化。

他表示，連線銀行對此事的調整速度及態度，也會來視為法遵情況；未來純網銀行銷方式，也要注意法遵上的落實，這也是經營銀行的基本態度。