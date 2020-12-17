永豐餘攜手三銀行 打造「區塊鏈供應鏈金融聯盟」

永豐餘投控（1907）為建構數據可信化服務，帶動整體產業發展，今（17）日宣布號召兆豐商銀、中國信託和台新商銀等銀行共同組隊，成立「區塊鏈供應鏈金融聯盟」，希望以「區塊鏈」技術串聯物流、商流、金流及資訊流於一體，創造企業、銀行、供應商/客戶三贏局面，而這也創下企業以區塊鏈技術導入供應鏈金融的全球首例！

永豐餘今天舉行「區塊鏈供應鏈金融平台聯盟成立大會」，希望利用熱門的區塊鏈技術，創造企業、銀行、供應商/客戶三贏互信的金融平台，以解決傳統供應鏈資訊片斷、互動不足、統合不易及無法驗證交易真實性等問題。

首波邀集兆豐商銀、中國信託、台新商銀等三家具有豐富區塊鏈經驗的銀行共同組隊，另外表達合作意願的永豐銀行、華南銀行也以觀摩銀行身份共同參與。未來將持續拓展應用夥伴的加入，讓平台效益擴大。

永豐餘主管強調，銀行加入永豐餘區塊鏈供應鏈金融平台後，更能掌握交易真實性，並加速供應商融資之審核時程，永豐餘希望藉此為造紙供應鏈體系及周邊服務行業，打造線上金融服務，目標三年後受惠的供應商/經銷商能達到250家以上。

已有將近百年歷史的永豐餘，有扎實穩健的財務作業管理經驗，也有靈活且與時俱進的財務流程管理能力，因看見長期合作的供應商、客戶，有融資問題及資金活用需求，如回收紙供應商以現金付款給資源回收戶居多；而以進口造紙製程輔助劑為主的供應商，於海外付款下訂單到出貨、開發票、收到企業付貨款的時間常會長達半年。

永豐餘思考若能導入創新的防弊技術縮短營運資金周轉天數，將可紓解供應商和客戶的資金壓力。於是集結集團子公司永豐餘工業用紙、華紙和元信達資訊，邀請銀行一起組隊，以「區塊鏈供應鏈金融」創新技術，聯合向經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫」提案，並獲得審議通過。

永豐餘引述行政院主計處2019年公布的資料，台灣金融業概估每年整體製造業供應鏈的融資需求高達3.5兆元，但銀行承作金額僅約1兆元，主要原因就在於許多供應商或客戶為中小企業，公司規模小、融資不易且耗時，利率談判上也較無優勢而無法融資承貸。

「區塊鏈」具有去中心化、分散式帳本、可追溯且不可竄改等特色，以科學替代人為干預技術。當企業、銀行、供應商/客戶三方節點鏈接上永豐餘區塊鏈供應鏈金融平台後，若供應商有融資需求，銀行在區塊鏈上看到企業下訂單給供應商時，經過驗證核可確認，即可有效率的啟動撥款機制，銀行可避免收到虛假債信、供應商可提早收到資金運用、企業控管風險，創造三贏局面。與未加入此平台的撥款時間相較，核貸後撥款平均作業時間將大幅縮短，供應商將可提早拿到資金進行靈活運用，增進整體產業營運能力。