群益期貨董座孫天山：望二次成長開創未來十年

上市期貨商群益期貨（6024）今（17）日舉行法說會，董事長孫天山定調明(2021)年為數位元年，希望二次成長開創未來十年。

孫天山說，群益期貨今年下半年也成立了新單位—數位增長處，將全力發展金融數位升級，以使用者為中心，增長交易體驗、提供投資情報、建立社群投資生活圈，朝向全方位智慧金融數位服務，目的就是要將更好的產品及使用者的體驗，提供到客戶端，突顯品牌高價值服務的核心經營理念。

群益期貨累計前11月合併稅前淨利為7.3億元，累計合併每股稅前盈餘為3.63元。孫天山說，因為國內外央行降息，公司利息收入大幅減少，但群益期貨各項主要經紀及自營業務仍穩健成長，加上槓桿外滙保證金業務動能十足，其業績成長為業界第一。

群益期貨在金融科技發展上除迅速掌握市場趨勢外，同時也積極建置自主IT全球交易平台，每年在資訊投入1億元以上，占每年稅前損益20%以上。目前獨創市場的自媒體經營，如群益觀點、股科大夫、群益早安等，搶先分析全球投資商品及市場，不論在基本面或是市場面，專業分析提供群益客戶即時投資資訊，都讓客戶決勝千里贏在先機。

根據期交所資料，今年到11月底，台灣期貨市場累計交易量已達3.09億口，有機會挑戰歷史新高紀錄。展望2021全球經濟走向，孫天山審慎樂觀，在後疫情時代，各國政府仍可能持續推出大規模疏困計劃、疫苗研發成功問市、反聖嬰現象，造成農產品需求飆漲，美元是否持續走弱？仍有諸多因素牽動全球經濟及金融市場的不確定性，但是危機也是機會的出現。

孫天山表示，綜觀國內外期貨市場只要波動擴大，避險需求也會同時增加，而台灣期貨市場今年交投熱絡應會持續，交易量有機會再往上走高，對期貨業明年總體營運效益值得期待。