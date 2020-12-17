民眾行動支付逾5,000元 銀行明年4月起需通知客戶確認

有鑑於國內各種金融詐騙手法層出不窮，立法院財委會立委今（17）日在立法院臨時提案，要求金管會、中央行銀要會同銀行公會，於2個月內擬定各金融機用ATM轉帳單筆交易達1萬元（含）以上及行動支付單筆交易費達5,000元（含）以上金額時，能以簡訊、APP推播或E-Mail方式確認通知，並於擬定後2個月內實施，依照目前時程，應該明年4月左右可正式上路實施。

立法認為，國內各種詐騙層出不窮，但目前使用ATM轉帳作業與行動支付時，使用者未確實通知，以確認和提醒，使得消費者權益與安心仍有末臻之處，因此希望金管會與央行跨部會協調溝通，希望銀行公會能二個月內研議完成。據了解，目前金管會已要求銀行業者，在民眾用ATM轉帳單筆達3萬元（含）以上時，以及用信用卡刷卡破5,000元以上時，需用簡訊等方式通知客戶，立委希望將ATM轉帳通知的下限從3萬元降至1萬元，並新增行動支付通知，至於信用卡刷卡則維持5,000元通知不變。