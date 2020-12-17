遭列匯率操縱觀察名單 嚴宗大：美寬鬆政策是全球議題

美國財政部16日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，台灣重新被列為匯率操縱觀察名單。央行副總裁嚴宗大今表示，美國貨幣寬鬆政策，對美貿易順差不是只有台灣增加，各國都增加，各國都面臨一樣的問題，這是美國寬鬆造成的全球議題。

台灣被列為匯率操縱國觀察名單，央行副總裁嚴宗大今列席立院財委會，多名立委都關心後續的負面影響。

立委莊瑞雄指出，多家外銀近期預測，新台幣兌美元到明年底都是走升，甚至預估明年第四季不排除看到27元天價。嚴宗大說：「央行長期以來對匯率預測給予尊重，外部預測只是參考。」

嚴宗大表示，美國財政部偶而幾年會修改標準，這次多列兩個操縱國名單，按照美國貨幣政策持續寬鬆，對美貿易順差不是只有台灣增加，各國都增加，各國都面臨一樣的問題，這是美國寬鬆造成的全球議題。

莊瑞雄接著問，新台幣將繼續升值，央行不可能一昧阻升，熱錢是否可能成為下一波動能？金管會主委黃天牧表示，站在金管會立場，對外幣商品需求在開放跟額度上，外幣保單會盡量在額度上滿足民眾需求，熱錢是來去匆匆，不認為熱錢會如何幫助經濟成長。