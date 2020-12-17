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行動支付單筆嗶5000元以上要通知 最快擬明年4月上路
針對國內各金融詐騙案層出不窮，且國人逐漸習慣使用行動支付，立院財委會今臨時提案，要求金管會納入行動支付單筆消費5000元以上要通知消費者，金管會將請銀行公會擬定後，最快明年4月上路。
銀行局局長莊琇媛表示，依照現行規範，客戶使用ATM轉帳單筆交易3萬元、信用卡刷卡單筆超過5000元，銀行必須以簡訊、APP推播或email等方式向客戶確認。
今財委會上，立委認為目前消費者在使用行動支付時沒有辦法收到通知，反而成為漏洞，於是提案要求金管會納入行動支付消費，並比照信用卡單筆消費5000元就要通知客戶，而ATM單筆轉帳通知門檻，則從原本3萬以上降為1萬元以上。
金管會將於2個月內請銀行公會擬定後，並於擬定後2個月內上路。若依照財委會的提案，新的規範將會是：客戶使用ATM轉帳單筆交易1萬元以上、信用卡刷卡單筆超過5000元、行動支付單筆交易超過5000元，金融機構就必須以簡訊、APP推播或email等方式向客戶確認。
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