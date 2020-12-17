非現金支付確定無法達標 連財經首長都很少用台灣pay

立法院財委會今針對非現金支付比率未達標，請金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、央行副總裁嚴宗大、財政部部長蘇建榮進行專案報告。政府訂出今年底前非現金支付比例達52%的目標確定達不到，連4位財經首長使用台灣pay的頻率都被立委檢討。

金管會2015年提出「電子化支付比率5年倍增計畫」，目標在今年底非現金支付比率要達到52%，但據金管會公布的統計，截至今年第三季非現金支付比率僅39.7%，比率不升反降。離年底只剩下兩周，確定無法達標。

今在財委會上，立委林楚茵先問4大財經首長，是否手機都有安裝台灣pay的APP？金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、央行副總裁嚴宗大、財政部部長蘇建榮都舉手表示有安裝。

林楚茵再問4人使用的頻率，結果使用頻率最高的是蘇建榮，蘇說：「我幾乎每天買早餐都用。」而龔明鑫則說：「我大概一年用一、兩次，包含轉帳的話是每個月。」黃天牧說自己會在繳稅時使用；嚴宗大則坦白說：「我大部分都是用現金，抱歉。」

黃天牧在會中受訪表示，非現金支付這5年的確沒有達成目標，非現金支付仍是政策之一，明年會再設定新的目標，並參考國際間定義去做調整，「會設定一個有挑戰性的目標」。

目前計算非現金支付比率，分母是民間消費支出、分子是非現金支付實際金額。銀行局局長莊琇媛說明，目前國際上會用非現金支付總筆數、或總金額的成長量，或是平均每位國人非現金支付使用筆數的成長量，正在研議是否改採其他的KPI計算方式，或是沿用舊的計算方式並加入國際的計算基礎，正在研擬中。