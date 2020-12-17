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財經部會四首長 蘇建榮最愛用台灣Pay

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
台灣行動支付越來越普及，現行的LINE Pay、街口支付或台灣pay等搭配各家信用卡，推出一連串優惠搶客。圖／本報資料照
台灣行動支付越來越普及，現行的LINE Pay、街口支付或台灣pay等搭配各家信用卡，推出一連串優惠搶客。圖／本報資料照

台灣Pay普及率夠嗎？台灣立法委員林楚茵今（17）日上午在立法院質詢時，詢問在座四位財經首長-財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫及央行副總裁嚴宗大使用台灣Pay的情形？結果以財政部長蘇建榮最愛用，每天買早餐都會用，次數最多。金額以黃天牧主委最高，他拿台灣Pay來繳所得稅，

國內行動支付普及率遲未達標（2020年要達到52%），其中由財政部督導公股銀行與財金資訊共同推動的台灣PAY，普及率也倍受質疑。立法委員林楚茵上午在立法院直接考財經首長，大家手上都有手機，都有下載嗎？四位首長都答有下載，但到底多久使用台灣Pay一次？要求在座四大財經部長回應。

其中國發會主委龔明鑫率先回應，他每月用台灣Pay轉帳約有一、二次，其他的話一年只用一、二次。財政部長蘇建榮回應，他每天買早餐都會用，央行副總裁嚴宗大說他只用現金，金管會主委回應說，他繳稅都會用台灣Pay，他也稱讚台灣Pay好用，財金公司做得很好。

立委也問在座的所有公股銀行高層董事長、總經理？有用台灣Pay的舉手，在場所有主管全數舉手。

據財政部統計，截至11月底，目前台灣Pay介接金融卡使用人數達到572.95萬張及導入商家16.12萬張，介接信用卡平數73.81萬張及導入收單商家3.36萬家，累計交易數2737萬筆、新台幣844億元。

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