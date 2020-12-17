金管會打炒房 黃天牧：鎖定四、五家票券專案金檢

金管會主委黃天牧今（17）日在立法院財委會答覆立委質詢時表示，除專案金檢十家銀行不動產授信業務外，最近也將票券公司納入專案金檢範圍，目標大約四、五家。

立委郭國文質詢表示，金管會要對十銀行做專案金檢，聖誕節快到了，是否啟動了？黃天牧說，「已經出動了」。

黃天牧表示，除了十家銀行，票券也納入專案金檢，大約四、五家；除了專案金檢以外，在一般金檢時也會納入不動產授信業務。

此外，黃天牧在答覆立委曾銘宗質詢時表示，2011年時金管會採取的集中度管理措施，監控指標也有納入購置住宅貸款，這次只針對建築貸款，未來也不會放入房貸。

黃天牧強調，這次跨部會健全房市，政策上就是不影響民眾購屋，所以不會納入房貸，而是在建築業。