金管會打炒房 黃天牧：鎖定四、五家票券專案金檢
金管會主委黃天牧今（17）日在立法院財委會答覆立委質詢時表示，除專案金檢十家銀行不動產授信業務外，最近也將票券公司納入專案金檢範圍，目標大約四、五家。
立委郭國文質詢表示，金管會要對十銀行做專案金檢，聖誕節快到了，是否啟動了？黃天牧說，「已經出動了」。
黃天牧表示，除了十家銀行，票券也納入專案金檢，大約四、五家；除了專案金檢以外，在一般金檢時也會納入不動產授信業務。
此外，黃天牧在答覆立委曾銘宗質詢時表示，2011年時金管會採取的集中度管理措施，監控指標也有納入購置住宅貸款，這次只針對建築貸款，未來也不會放入房貸。
黃天牧強調，這次跨部會健全房市，政策上就是不影響民眾購屋，所以不會納入房貸，而是在建築業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言