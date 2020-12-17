國泰投信深耕校園 為青年學子種下理財種子

國泰投信用心為投資人規劃資產外，也致力培育金融人才。除舉辦暑期實習及產學合作計畫外，更在2020下半年與大學商學相關科系合作，首度舉行「Young 世代聰明理財必修課」校園理財系列講座，透過理財工具的講解及投信產業介紹，在年輕世代心中種下理財種子，不僅創造財務健康環境，也讓職涯想往投資領域發展的學子有更多學習機會。

為培育青年生活理財能力，國泰投信今年下半年兩場講座分別與政治大學商學院及中央大學企管系合作，於11月下旬舉行校園講座，活動中邀請國泰投信投資顧問部主管楊正豪擔任主講人，為同學介紹投信產業，並解說理財基本觀念及各式投資工具，透過淺顯易懂的內容帶領同學進入廣闊的理財世界。以往投資常被誤解成高資產族群才能觸及的領域，藉由講座讓年輕世代了解到善用適合自己的理財工具，即便身為學生也能創造屬於自己的金流。

楊正豪說，「定期定額」投資法適合像大學生這樣尚未有龐大金額可支配的族群，且因學生年紀輕，更可發揮定期定額長時間投資優勢，不用花過多時間緊盯市場，只要紀律性的定期進場，長期下來此種投資法能達到平均成本的效果。換言之，理財並不難，難的是如何培養習慣，在年輕時就養成紀律，利用時間複利效果，未來資產積累較快。

講座後半段也安排與講師互動的時間，發現到其實有許多年輕族群對投資有興趣，甚至已經開始接觸，只是對各式工具還不太熟悉，透過與大專院校相關科系舉辦校園講座，讓想開始理財的同學更有方向，甚至是把投資領域變成未來職涯的目標，吸引更多年輕學子加入，打造更強健的金融環境。

長期以來，國泰投信不僅在資產管理上有好表現，獲投資人青睞，對於善盡企業社會責任方面更是不遺餘力，藉由舉行相關活動為年輕世代建造正向的理財觀念，也協助更多有意往金融發展的學子及早接觸理財知識，透過社會回饋也達到善盡社會責任之責。