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勞金局檢討報告出爐！明年起自營股票投資人員改全普查

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動基金爆發重大弊案，勞工團體先前到勞動部前抗議。(記者林澔一／攝影)
勞動基金爆發重大弊案，勞工團體先前到勞動部前抗議。(記者林澔一／攝影)

勞動基金弊案自11月底爆發，有擴大延燒趨勢，勞動部勞動基金運用局今公布強化內控機制報告，針對投資流程、作業規範、監督管控及廉政措施，提出12項強化措施，包含新增個股交易量管控、價量過熱個股再次檢視機制、引進外部機關精進機制、擴大自律公約投資範圍限制，並提高抽查比率等。

據報告內容，勞金局將增加個股交易量的管控措施，限制單一個股每日交易量不得超過市場20日均量30%；同時，新增價量過熱個股的再次檢視機制，股票池增列證券交易所每日公告的注意股票控管機制，就漲跌幅度、成交量、週轉率、集中度、本益比、股價淨值比、券資比、溢折價百分比、借券賣出數量等，有價量異常情形的個股加強審視，評估個股短期籌碼變化影響。

勞金局指出，此後也將強化有權人員的確認，執行交易下單前，交易人員與證券商營業員須確認彼此身分皆為約定的有權交易人員，如發現異常情事，須依規定通報處理，並強化追蹤執行軌跡，相關交易買賣、標的、價格及數量範圍皆須明確傳達，交易室並錄音錄影，俾利遵循、追蹤執行軌跡，杜絕不當人為干涉。

作業規範面，修訂「勞動基金運用局國內投資組交易室管理注意事項」，限縮規範進出人員以國內投資組權益證券科人員及其主管為限，凡進入交易室人員並須通過指紋或密碼辨識方得進入，也將強化交易室內通訊控管，除原不得使用行動電話擴大為不得攜帶個人通訊設備入內，另自110年起將原交易時間電話錄音、出入錄影，擴大為整體交易室全面錄音、錄影，相關紀錄並由政風單位每年至少查核2次，嚴密掌控可能風險。

除此，明年起，勞金局也將每年定期發函給受託機構及證券商，就是否有內外部人員意圖干涉、操縱、指示基金運用等，請受託機構及證券商出具聲明書，強化防範不法情事發生。

監督管控面，勞金局將引進外部機關精進機制，會商金融監督管理委員會，洽請加強查核受託機構，另將國內投資組自營股票投資人員、專門委員及組長等人員之個人投資交易資料定期向金融監督管理委員會「本人、配偶及未成年子女基本資料(含異動)」及「本人、配偶及未成年子女持股申報(含異動)」系統申報，就個人投資與市場進行比對，借重外部機關協助查察，加強監管。

至於這次遭到外界質疑的內控作業，勞金局說，自明年起，將依風險等級訂定查核頻率，風險較高者，提高查核頻率或增設控管點，並不定期召開內部控制專案會議。

除在員工自律公約增列禁止投資興櫃股票，也將國內投資組自營股票投資人員、專門委員及組長抽查比率由現行的10%改為全面普查，避免直接投資人員心存僥倖。

再者，依職等分眾訂定抽查比率，除自營股票投資人員全面普查外，其餘業務人員（分簡任、薦任、委任及約聘僱人員等）分眾每組各依比率抽籤查核，抽查率從10%提高至14%。整體平均抽查比率提昇至約23%。

此外，除每年依法務部廉政署函文辦理財產申報實質審查外，另增加依公職人員財產申報法第11條，簽陳首長核定，另行個案指定風險人員進行個案實質審查，藉以了解有無財產申報不實或異常增減情事，而向有關之機關（構）、團體或個人查詢，受查詢者有據實說明義務。

勞金局強調，也將持續推動職務輪調機制。

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