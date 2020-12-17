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元大金控歲末愛心接力 邀小額捐款寒冬送暖

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金控歲末愛心接力 邀請民眾小額捐款寒冬送暖。(元大金控/提供)
元大金控歲末愛心接力 邀請民眾小額捐款寒冬送暖。(元大金控/提供)

元大金控（2885）長期站在公益最前線，過去十多年，透過旗下子公司元大銀行「捐愛心‧送溫馨」平台募集各界愛心，回饋社會。2020年全球籠罩在新冠肺炎疫情下，社福團體捐款金額銳減，元大金控11月新增家扶基金會等六個社福團體於「捐愛心‧送溫馨」平台中，邀請社會大眾愛心接力，以小額捐款行動，應援社福團體，一起度過景氣寒冬。

「一個人照顧四個孩子，碰到疫情收入減少很多，只能盡量買便宜特價品給孩子吃，幸好有元大金控捐贈的振興經濟愛心卡，可以幫助發育中的孩子補充營養！」來自高雄家扶中心扶助單親家庭收到「元大振興經濟愛心卡」後的真實回饋，更確信元大長久以來持續關懷弱勢，善盡企業社會責任，達到「取之社會，用之社會」的良善互動成長理念，透過愛心捐贈活動正在全台各地發酵。

元大銀行「捐愛心‧送溫馨」平台從1997年成立以來，十餘年間默默送出超過一萬份愛心，透過23個公益基金會將善款送到需要的受助人手中，今年9月完成更便利的線上捐款介面，提供民眾直接點選「網路轉帳」或「信用卡」兩種簡易捐款方式，升級成便捷的金流機制；11月份，新增台灣兒童暨家庭扶助基金會、中華民國唐氏症基金會、脊髓損傷社會福利基金會、博幼社會福利基金會、孩子的書屋文教基金會五個社福團體，讓愛與來自社會的溫暖透過「捐愛心‧送溫馨」平台擴大效益。

深耕社會公益良田，元大金控邀請供應商加入集團捐血行列，更號召集團供應鏈夥伴參與由子公司元大投信發起的「愛心送鞋盒」活動，該活動起初是為讓因戰亂無法過耶誕的孩童也能感受到溫暖，因此將鞋盒裝滿禮物於聖誕夜送給孩童。元大投信連續三年舉辦「愛心送鞋盒」活動，首站位於花蓮，第二站為台東，今年第三站前進屏東，此次共募得485盒愛心鞋盒，透過屏東縣教育局將孩童所需的文具用品捐贈給13所學校，讓元大滿滿的「愛」透過鞋盒傳遞到偏鄉教育第一線，陪伴偏鄉孩童度過充滿幸福的聖誕節。

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