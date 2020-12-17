金管會打炒房出手了！ 黃天牧：最近開始實地金檢

金管會打炒房金檢正式開動！主委黃天牧今（17）日早參加立法院財委會，會前被媒體問到打炒房金檢最新進度，他回應表示，最近應該會開始出去實地金檢。

黃天牧日前表示，預計明年3月底前，會完成10家不動產授信前10大銀行的專案金檢，第一波措施主要是針對銀行授信做調整，檢查局官員本周已證實，已完成專案金檢的銀行名單，但不會對外公布。黃天牧強調，「專案金檢」項目會著重在風險較高的餘屋貸款、土建融投資、投資客及豪宅貸款等面向，央行的查核重點也會採用，不影響民眾購屋。

金管會除了啟動不動產專案金檢後，日前銀行局才宣布針對建築貸款有過度集中的銀行，將採取相關風險控管措施；金管會表示，共有8家銀行有過度集中狀況，若未能改善，將要求提高備抵呆帳之提列，從1.5%提高至2%。這項風險控管措施，不會影響一般民眾購屋申請貸款權益。