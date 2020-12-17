南山推Gogoro專用車險

南山產險昨（16）日宣布，攜手Gogoro，推出近35萬名Gogoro機車主專用UBI車險，為市場上唯一不需要另外安裝車載裝置，就可以直接在Gogoro App上投保的UBI商品，希望突破UBI車險多年來在國內雷大雨小、叫好不叫座的投保障礙。

南山產險表示，下階段將規劃合併強制險投保、駕駛行為減免保費，甚至共享經濟下的駕照保險；隨著數據資料庫擴大，南山產也規劃發展其他商品採用UBI（Usage Based Insurance）、按駕駛行為計算保費的可能性。

目前Gogoro車主將近35萬人，這張保單因為投保流程，未來也可推展到有電池交換平台合作的其他電動機車廠，包括山葉、PGO、台鈴、中華汽車等，涵蓋的車主超達到37萬人。

南山產險代理董事長蔡漢凌昨（16）日表示，該張保單已被金管會核准為近期保險商品重要發展案例，此次推出Gogoro車主UBI車險為第一階段商品，按照車主里程數計算下個月應繳的保費，提供車主「騎多少、付多少」，公平且具有可驗證性計費模式，並運用區塊鏈專利科技加密數據傳輸，強化資安與確保交換資料的完整與不可竄改性。

Gogoro車主之所以不用另外安裝車載裝置，原因為資料傳輸是運用Gogoro機車更換電池時，資料傳輸到新形態區塊鏈，利用智能合約計算保費，再透過車主最初投保綁定的信用卡自動扣繳保費，一連串流程簡單完整。

例如，Gogoro輕型機車投保銅牌方案，投保當下繳交1,042元，之後假設每個月都是騎150公里，每月里程保費9元，平均每月保費約96元。