國泰產總座看業績 今年拚轉正、明年樂觀

受到新冠肺炎疫情影響，國泰世紀產險原本市占率第一的旅行綜合保險業績急凍，影響所及，國泰產今年前11月簽單保費204億元、年減1.3%，國泰產總經理陳萬祥表示，力拚今年全年負轉正，對明年恢復5至7%成長力道看法樂觀。

產險公會統計，整體產險業今年前11月簽單保費1,704億元、年增5.8%，國泰產險罕見衰退，陳萬祥表示主要受到國外旅綜險影響，今年3月起就當沒在賣這商品了。

陳萬祥說，國泰產旅綜險去年約占公司簽單保費5%多，以國泰產去年簽單保費230億元推算大約12億元，今年這部分業績沒了，工程險也衰退，但車險、火險、水險等，都還是有一些成長。

由於今年基期低，加上多數機構預估我國明年經濟成長率會比今年好、產險業簽單保費與經濟表現息息相關，預估國泰產明年業績有機會回到正常軌道，也就是產險業近年呈現的，幾乎每年5至7%的成長力道。

陳萬祥說，國內新車銷售今年全年預估45萬輛上下、創三年來新高，預估這部分需求明年還是在，加上綠能風電、公共建設、民生必須等剛性需求，對明年簽單保費展望樂觀。

國泰產前11月簽單保費204億元，陳萬祥說，網路投保約占1.5%；明年隨著公司簽單保費成長，希望網路投保占比能夠至少維持1.5%的數值。