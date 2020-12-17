國泰產網路投保 強打兩體驗

國泰世紀產險創新網路投保模式，昨（16）日宣布推出，讓民眾感覺像網購般的電商式投保，以及許多「小額、高頻」的碎片化商品組合，含一般型態共37種，將國內產險業的網路投保推向新里程。

圖／經濟日報提供

由於這是國泰金控所屬數位數據暨科技發展中心首次與國泰產險的大型合作，並且首次把已在國泰世華銀行應用多時的中台架構導入國泰產，國泰金董事長蔡宏圖的大公子、現任國泰世華銀副董事長蔡宗翰昨（16）日親自出席記者會為之造勢。

國泰產總經理陳萬祥表示，此一名為「國泰BeSafe享出門」的電商式投保平台，架構在國泰產的官網裡頭，「它就是網路投保」，但有別於國內產險業多把線下賣的商品直接搬到網路上，本次一大創新為投保流程猶如網路購物。

BeSafe平台上有三項機制，彷若置身購物網站。首先是推薦，先問你基本資料、再推薦商品；其次是加購，例如想投保露營險，有帶狗的人可加購寵物險；第三是購物車，均為電商網站常見元素。

商品型態方面，根據車鑰匙遺失、租借車、捷運通勤、約會等各種情境可能碰到的保險事故，提供37種組合，其中不乏國內產險業方興未艾的碎片化商品。碎片化保險並無一致性定義，陳萬祥說，對他個人來講，就是小額與高頻，保費很小、投保頻率很高。

以在BeSafe平台獨賣的高速公路碰撞險為例，首創保費與里程數連動。車主花165元，可買到高速公路5,000公里的保障里程，期間發生碰撞，最多定額理賠兩次，每次補償5,000元。

假設5,000公里不到一年就用完，系統會預設自動續保，再起一張新的保單；倘若一年後，5,000公里還沒用完，如此在扣除手續費（保費三成）後，剩下七成將按未使用的公里數比率，將保費退還給車主（要保人）。以極端值、投保後都沒開車上高速公路為例，一年後可拿回116元保費。