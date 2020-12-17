債市今年發行量衝3.3兆

櫃買中心總經理李愛玲昨（16）日指出，今年債券市場全年發行量可達3.3兆元歷史新高，其中公司債與金融債全年發行挑戰1兆元、國際債券挑戰600億美元、永續發展債券突破600億元，也都是歷史新高。此外，戰略新板預定明年第3季上路，目標開板後一年內有十家登錄。

今年債券市場受到國際債券與公司債發行量大躍進，截至15日止，國內各類債券累計發行金額已達3.17兆元，較去年同期發行量1.75兆元增加81%，創下歷年債券市場發行量新高，全年已突破3兆元大關。

李愛玲分析，受到新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮影響，債券市場利率走低，誘發國際債券借新還舊，以及企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至15日，各式債券以國際債券發行金額與成長幅度最多，分別為598.51億美元（約新台幣1.78兆元）與年增136.8%。

李愛玲表示，公司債及金融債年底前預估仍有近1,131億元的新發行，而國際債券年底前則有近2億美元（約新台幣59億元）新債發行，後續債券市場發行仍動能充沛，預估全年債券發行量可達新台幣3.3兆元。

至於「戰略新板」，櫃買中心除了進行相關規章修正、建置交易系統等，並安排各項業務推動活動，推動創新企業登錄戰略新板。預定2021年第3季正式開板，目標開板後一年內要有十家登錄。

李愛玲解釋，戰略新板採簡易公開發行，必須有兩家以上券商推薦。財務報告簡化為一本二年度，內部控制制度專案審查期間縮短為半年，企業前置作業成本及時間成本大幅降低，申請登錄條件沒有獲利或資本額的限制，產業方面鎖定六大核心戰略產業與其他創新。

由於創新企業投資風險相對較高，交易買方僅限合格投資人，包括專業機構投資人、創投，以及自然人。自然人的限制條件為至少有兩年投資經驗，以及淨資產千萬元以上，或是兩年平均所得150萬元以上。