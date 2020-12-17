元大證副董賀鳴珩退休

元大金控昨（16）日公告，子公司元大證券副董事長賀鳴珩，預定明年元旦起退休，專任元大證券董事，不再續任元大證副董，而賀鳴珩去年7月底選任券商公會理事長，則不受其退休影響，他將以專任元大證董事身分，持續履行券商公會理事長職務至任期屆滿。

據悉，賀鳴珩明年起不再擔任元大證券副董事長後，副董職務將空缺，目前元大金並未規劃接替人選。

據透露，賀鳴珩決定辦理退休，不再擔任元大證券副董，主要是著眼於可以更加專注在券商公會事務與理事長工作。

賀鳴珩從接替原任理事長簡鴻文中途離開、自兆豐證裸退後的補選理事長任期，到去年中換屆改選迄今，一直投注相當心力在券商公會理事長工作，經過考量，賀鳴珩決定明年元旦起自元大證副董位子退休，以更專注於公會事務。此外，賀鳴珩改專任元大證董事，也不會影響其在公會的會員代表身分更動，因此其券商公會理事長職務不會變動，直到其任期於後年中屆滿為止。