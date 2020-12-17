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炒股案滾雪球…政府基金代操 納入金檢

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導

多家投信傳捲入勞動基金炒股案，金管會明年度對投信金檢重點，已將政府基金代操列入重點項目，金檢重點包括經理人及其配偶等，有無買賣與投信基金及全委帳戶相同股票等情形。

勞動基金炒股案，傳出愈來愈多投信涉入，金管會主委黃天牧昨（16）日出席活動會外受訪時，對於金管會是否有掌握？他表示：「我們一直都有掌握，詳細情況還要再進一步了解。」

金管會官員表示，主管機關會全力配合檢調調查，若發現有投信涉及不法，也會依法處理。

金管會昨天公告明年度金檢重點，對投信公司的金檢重點，也納入政府基金代操業務。

官員表示，對投信基金及全權委託投資帳戶（含政府基金代操）金檢重點，包括第一，經理人及其配偶、未成年子女及利用他人名義，買賣與投信基金及全權委託投資帳戶持有相同標的情形。

第二，投信基金及全權委託投資帳戶（含政府基金代操）的投資或交易，其分析、決定、執行及檢討的內控制度規範及執行情形。

金管會 炒股

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