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國泰支持社創 「Buying Power」三度獲獎

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導
國泰金控、國泰人壽及華卡企業三方皆再度榮獲Buying Power大獎，由國泰金控協理廖昶超 (右四)以及華卡企業總經理呂如萍 (右三)代表領獎，展現國泰力挺社創企業的決心。圖／國泰金提供
國泰金控、國泰人壽及華卡企業三方皆再度榮獲Buying Power大獎，由國泰金控協理廖昶超 (右四)以及華卡企業總經理呂如萍 (右三)代表領獎，展現國泰力挺社創企業的決心。圖／國泰金提供

經濟部中小企業處於今（16）日舉辦第四屆「Buying Power -獎勵採購社會創新產品及服務」頒獎典禮，國泰金控（2882）、國泰人壽及霖園集團子公司華卡企業三方皆再度獲獎，深獲外界肯定。此次國泰金控匯聚集團之力榮獲採購獎《首獎》，國泰金控及國泰人壽也分別以「2020最友善金融禮盒 阿雜翻轉包」與「永續校園計畫 遊戲化反毒宣導」得到《特別獎》殊榮，華卡企業採購社企禮品作為員工及客戶贈禮榮獲採購獎參獎，顯示國泰已將社會責任融入日常營運中，發揮影響力。

經濟部中小企業處舉辦的「Buying Power -獎勵採購社會創新產品及服務」，目的為鼓勵企業將相關資源投入、並採購社創企業產品或服務，利用企業的推廣，使社創企業能夠拓展行銷通路，更鼓勵踐行 CSR 之企業組織將相關資源投入，與社會創新組織合作及開拓市場商機。該獎項除依採購金額頒獎之外，更表彰具特色性、多元性及亮點的專案特別獎。

國泰金控協理廖昶超領獎時表示，今年企業永續經營的重要性讓人特別有感，不論氣候變遷或Covid-19對企業營運都產生一定程度影響，面對多元且多變的社會議題，需要集結不同的專業及資源來共同思索解方。國泰積極與社創企業合作，像是今年國泰支持青創小農，讓採用保育生態自然農法耕作的「源天然米」發揚光大，更讓收到禮品的大家感受到來自台東池上的感動。這樣的結合，除了回應社會問題外，也帶給我們許多新的觀點和刺激，形成一個善的循環，未來我們也期待可以跟更多公司一起激盪出不同的火花。

社企一起購，愛心購買力爆棚

國泰今年度集結各子公司的力量共同創造採購超過1千萬元的亮眼成績，除定期邀請社創企業開發節慶禮盒，透過內部溝通，讓各子公司紛紛加入購買行列；此外，國泰經營層也相當支持社創企業的產品，利用他們「選擇消費」的影響力為議題發聲。此次採購金額較去年成長3.38倍，獲採購獎《首獎》殊榮。

國泰旗下各子公司展現創意，將社創企業融入員工心中。例如，國泰產險翻轉「職工福利」的運用方式，為使用促進各單位互動的「Happy Hours」同樂金時，邀請各部門在「社創良品採購手冊」找尋合適的社企產品(零食、點心、日常小物等)，讓同仁不僅享用這些社企商品，更藉此機會將環境友善及關懷包容的意識融入生活中。

阿雜包不阿雜，賦予帆布新的意義

國泰金控以「2020最友善金融禮盒 阿雜翻轉包」獲得《特別獎》，阿雜翻轉包被稱為「最友善禮盒」不是沒有原因的。國泰與社創企業「點點善」合作，回收公司在各地舉辦活動後所使用的眾多帆布並清洗加工，設計出10種包件及外包裝後再利用，重新賦予帆布新的意義；而且培訓身心障礙夥伴與國泰同仁一起加入包裝行列，讓身心障礙者不僅僅是接受幫助，更能憑一己之力成為工作好夥伴，展現專業能力。

配合數位原住民，用「遊戲」學反毒

國泰人壽自106學年度起承接學生團體保險，由國教署擔任指導單位，在學校發起「永續校園計畫」宣導永續議題，並於108學年度起聚焦於反毒宣導，攜手葉丙成老師的PaGamO遊戲學習平台，配合數位時代出生的孩子，改變傳統的宣導方式，推出「遊戲化反毒宣導」計畫，讓孩子透過電競遊戲累積反毒知識並提升主動學習動機。

透過數位工具，不僅有效提升學童的學習動機，更讓反毒宣導跨越地域的限制，國泰將全台6000名的學團服務團隊與PaGamO巧妙的連結起來，由志工深入全台及離島舉辦小型電競賽，志工回饋說到：「現在小朋友看到穿背心的志工，就知道是國泰阿姨要來講反毒了」，成為一個與社創合作的經典範例，透過跨界聯手，有趣又有效地將反毒宣導推得既深且廣，因此獲得Buying Power《特別獎》。

國泰金控榮獲Buying Power採購首獎，展現國泰力挺社創企業的決心，行政院政務委員唐鳳(右)頒發獎盃給國泰金控協理廖昶超(左)。圖／國泰金提供
國泰金控榮獲Buying Power採購首獎，展現國泰力挺社創企業的決心，行政院政務委員唐鳳(右)頒發獎盃給國泰金控協理廖昶超(左)。圖／國泰金提供
國泰人壽推出「遊戲化反毒宣導」計畫贏得孩子的反毒意識並榮獲經濟部Buying Power《特別獎》。圖／國泰人壽提供
國泰人壽推出「遊戲化反毒宣導」計畫贏得孩子的反毒意識並榮獲經濟部Buying Power《特別獎》。圖／國泰人壽提供

國泰金控 社企 國泰人壽

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