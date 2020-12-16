車聯網保單捲土重來 南山產物攜手Gogoro搶攻35萬客戶

利用大數據分析精算計算費用的車聯網保險UBI(Usage-Based Insurance，使用基礎計費保險)捲土重來！南山產物今（16）日推出屬於Gogoro車主的UBI商品「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」，此創新商品是全台首張可驗證騎乘里程數之UBI車險商品，也是目前唯一不需另外安裝車載裝置、可以直接在Gogoro APP上進行投保的UBI商品，未來可望搶攻Gogoro35萬既有萬客戶與未來新客戶。

按Gogoro輕型機車投保銅牌(最基礎)方案為例，投保當下需繳1,042元，之後假設每月騎150公里，每月里程保費只要9元，換算下來，平均每月保費大概96元。

UBI車險，是以車輛使用狀況與駕駛行為等因素，透過無線通訊、雲端系統做數據分析，來進行車險的定費，比起傳統車險只是針對性別、年紀、肇事頻率這類傳統印象來做保險分級，更能精準計算出消費者該繳的保費，保險也可以將減少的理賠費用而回饋給保戶。

不過過去因為保戶投保後會產生「逆選擇」，也就是駕駛習慣不好的人反而不願意投保，或變貴後換一家投保的情況，最後變相造成殺價競爭，保險局2019年上半年緊急喊卡。此次南山產險能獲保險局再度核准上架，主要是因為攜手Gogoro推出了運用區域錬技術，公平可驗證的里程式UBI，才獲首肯。而且不需要額外安裝硬體，也可減少保險公司與保戶成本，消費者更容易接受。

南山產險表示，車主在更換電池時，就能自動將里程數計算為下個月應繳的保費，不僅提供車主「騎多少、付多少」之公平且具可驗證性計費模式，更運用區塊鏈專利科技加密數據傳輸，強化資訊安全與確保交換資料之完整與不可竄改性。

南山產物代理董事長蔡漢凌說，這張UBI車險商品是目前業界第一張可驗證騎乘里程數之保險產品，也是響應政府推動綠色金融與金融科技創新政策的具體呈現。除了在商品設計的獨特性外、在目標客群整體服務體驗方面、亦是提供客製化的規劃。在整體商品設計與服務體驗規劃過程中，更是得到策略夥伴Gogoro的全力支持，一起打造智能保險，共同研發更符合時代趨勢與客戶需求的創新商品、以提供Gogoro車主完善專屬的保險體驗。未來也會運用Gogoro資料庫做加密大數據分析駕駛行為，未來可望再推出有良好駕駛行為可回饋的UBI車險。

Gogoro產品長彭明義表示，目前Gogoro 車主將近35萬人，這張保單也可推展到有電池交換平台合作的其他電動機車廠，包括山葉、PGO、台鈴、中華汽車等，涵蓋的車主超達到37萬人，都是未來潛在的客戶，平均每個人每月騎乘里數約400~600公里。

彭明義說，Gogoro透過電動化革命引領智慧城市浪潮，不僅改變近35萬車主日常移動與分享能源的方式，更將充分運用豐富數據與領先業界的科技，為消費者帶來前所未有的智慧生活體驗。很高興攜手南山產物，落實創新的「里程計費保險」，全方位打造更靈活高效、輕鬆安心的多重保障，持續推動都會生活優化升級。

這張「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」，依保障內容與保額的不同，分為「金牌、銀牌、銅牌以及金牌+、銀牌+」五種套餐方案，保障內容均包含第三人責任險(傷害責任、財物損失)、乘客責任險、慰問金費用、轉乘費用及單一機車交通事故駕駛人傷害(限車主本人)。其中，「金牌+」與「銀牌+」另包含了限額3萬元的機車免自負額限額車對車碰撞損失保險(含免追償)；此外，「金牌」與「金牌+」則另包含了第三人超額責任保險。車主在投保前只需在Gogoro APP中點選在意的風險要點與保障需求，APP就會自動推薦適合的方案。讓車主只要動動手指頭，就能輕鬆買對保險、買齊保障。