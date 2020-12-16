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勤業眾信：Fintech驅動金融業智財管理制度化

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（16）日發布《智慧財產管理與公司治理產學調研報告》並舉辦專家研討會，調查結果發現，而過去以商標保護為重的金融業，在金融科技（Fintech）的驅動下，逐漸意識到金融專利與智慧財產權保護的重要性，開始有智財管理制度的需求。

勤業眾信指出，依產業屬性不同，台灣企業的智財管理發展亦有很大的差異，首先，科技業走在最前面，相較其他產業而言，科技業因為長年受到海外大廠的爭訟，較早即投入智財保護與管理，部分企業更早已設立專責單位，依核心技術屬性分別進行專利布局，或將智財作為營業秘密，加以保護。

勤業眾信表示，而過往以商標保護為重的金融業，則在金融科技（Fintech）的驅動下，近年逐漸意識到智財保護的重要性，然而卻鮮少有智財的專責單位，內部的人事分工也是個問題。

活動當中，經濟部工業局局長呂正華表示，工業局長期支持資策會推動「台灣智慧財產管理制度」（TIPS），並以跨部會方式共同推廣智財管理制度，協助多家企業獲得認證，並建立企業內部智財管理制度。

勤業眾信審計部營運長洪國田表示，全球商業活動在科技的浪潮下，競爭從商務服務的銷售戰，延伸至智慧財產等無形資產的攻防戰，智慧財產管理已是企業必須面對的重要議題。

政大產學營運暨創新育成總中心營運長顏玉明表示，目前台灣部分指標性企業已建置智慧財產管理循環模式，結合企業的經營策略，以及產品開發規畫，設立智慧財產管理制度，甚至以授權、讓與，及投資入股等方式，活化推升智慧財產的價值，或降低管理成本，逐步發展適合其企業之智慧財產管理模式。

顏玉明強調，無形資產管理已經納入公司治理的指標當中，智慧財產管理及活化制度，已經是每一家上市櫃公司，都要積極面對的課題。

勤業眾信財務顧問服務部執行副總黃俊榮指出，企業不應死守著專利不放，應定期評估並維持其策略效益，當非核心的智慧財產不再具有策略性價值時，也能適當運用及貨幣化，藉此增加額外收入，或透過積極管理專利、維護數量，節省營運支出。

工業局 金融科技

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