台商回流需求增 CBRE：今年不動產交易估突破4000億元

商仲業者CBRE世邦魏理仕今(16)日發布2020年不動產投資市場年終回顧暨展望記者會，CBRE表示，受到全球經貿動盪以及區域市場政經磨擦，勾起投資人自2017年下半年起的避險情緒，開始積極評估購置地產以分散風險，加上2020年年初蹦出超大黑天鵝「新冠疫情」擾市之下，引發全球產業鏈大洗牌，催出台商轉單效應以及產線回移等策略性布局，因此觸發剛性需求積極搶進，各式投資人如建商、壽險業者亦紛紛出籠尋找可投資標的。

觀察2020年台灣不動產表現，全年（截至12月14日）交易金額達新台幣3,951億元（商用不動產交易金額新台幣1,206億元，土地交易金額新台幣2,745億元），係自2018年以來連續三年續衝高水平，若加上目前尚未公告的相關交易，預料至年底將創下CBRE自2003年有紀錄以來的歷史新高、估破4,000億元。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，「受到二月以來新冠疫情在全球市場所引發的經濟衝擊誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛採取多元佈局，並策略性提高不動產部位；而由於台灣利率水準處於低點，加以貸款條件寬鬆，今年不動產投資市場在建商超前部署以及保險業狼性競標之下，上演了一波逆疫情的不動產榮景。

有鑑於國外投資風險及避險成本升高，保險業者今年的積極靈活佈局是久違多年，包括富邦人壽分別斥資268億買王朝酒店及282.8億元購入大南港土地、南山人壽以312.76億元取得世貿三館70年地上權、以及國泰人壽以46.8億購入廣豐新天地購物中心皆為市場佳話。

而自2018年起台商回流置產佈局動作迄今仍延續熱潮，各類不動產交易紀錄上皆能窺見台商積極搶進的蹤跡，實為台灣整體不動產市場帶來穩定支撐的動能。」

世邦魏理仕觀察，壽險業布局不動產投資於2012年達到顛峰，單年投資總額達新台幣1,185億元，然金管會緊接著祭出不動產投資控管相關措施，包括投資素地的開發時程、購買商用不動產應符合最低收益率等限制，使得壽險業於國內不動產市場的佈局動作隔年即遽減，直至今年熱絡程度再現，令市場又驚又喜。