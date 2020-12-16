聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰產險總座：全球過去五年投資保險科技突破71億美元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
國泰產險今（16）日推出首創電商式投保平台「國泰BeSafe享出門」，會網購就會操作，碎片化保險單品購物車一次購足。保險科技領軍刷新用戶體驗，同步領先市場推出「高速公路碰撞險」。國泰產險總經理陳萬祥（後排中）表示，過去五年投資保險科技高達71億美元，產險最具爆發力。記者葉憶如／攝影
國泰產險今（16）日推出首創電商式投保平台「國泰BeSafe享出門」，會網購就會操作，碎片化保險單品購物車一次購足。保險科技領軍刷新用戶體驗，同步領先市場推出「高速公路碰撞險」。國泰產險總經理陳萬祥（後排中）表示，過去五年投資保險科技高達71億美元，產險最具爆發力。記者葉憶如／攝影

國泰產險今（16）日推出首創電商式投保平台「國泰BeSafe享出門」，會網購就會操作，碎片化保險單品購物車一次購足。保險科技領軍刷新用戶體驗，同步領先市場推出「高速公路碰撞險」。國泰產險總經理陳萬祥表示，過去五年投資保險科技高達71億美元，產險應用最具爆發力。

國泰金運用保險科技創新用戶體驗,旗下數位數據科技發展中心與子公司國泰產險共同合作推出業界首創電商式保險體驗平台「Beafe享出門」。是市場上第一個電商式投保體驗平台突破過往只能購買套裝式保險商品的藩籬，並以數據、科技、中台技術為基礎將既有保險商品碎片化，將依照商品設計規範，陸續推出多達37種保險方案能讓客戶依照親身需求自由選擇，組合專屬自己的保險。

「BeSafe享出門」上線同時，國泰產險也宣布另一項好消息：與遠通電收、遠創智慧攜手透過異業數據與創新商業模式將國道通行資訊與保險結合，合作推出業界首創「高速公路碰撞險」!

最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過eTag感應時才開始扣抵公里數。一年價格不到600元。

當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5,000元補償金另若一年內里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶，預計將成為國道通勤族朋友的必備首選。

國泰產險總經理陳萬祥表示，近年來生活日讓數位化，據統計過去5年全球保險科技(InsurTech)持續成長。2014至2018年每年投資金額達71億美元，其中又以產險更具爆發力。過去業者雖然積極推出線上投保平台，卻很難讓客户利用友善的投保體驗。國泰產險開始思考過往以人為主的銷售模式。轉换為以數位銷售服務』(Cathayasa Service,CaaS)概念為核心，打破過往銷售碎片化並與異業結合，推出外送員保險。這次由國泰金控數數發中心將數位帶入保險服務，並以客戶為中心的體驗設計、率先業界推出BeSafe享出門平台·從產品設計、訂價、核保、精算、理賠等核心業務都一條龍轉型，是極大的變革，更是國泰產險重要的里程碑。

保險 國泰金控 產險

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

影／創電商式投保平台 國泰整合碎片化保單

女開刀叫外送忘記打樓層 外送員霸氣回3個字讓她超暖心

美保育組織：亞馬遜塑膠垃圾可繞地球500圈

相關新聞

這家銀行好佛心 提供員工返台有薪隔離假

國際間新冠肺炎疫情依然嚴峻，導致許多駐外人員長期無法回國探親，華南銀行為體恤駐外人員辛勞，對於堅守崗位的駐外人員實施「返...

新台幣午盤升3.15角 暫收28.145元

新台幣今（16）日午盤大升3.15角，暫收28.145元兌1美元價位，成交金額則有10.97億美元。

國泰產險總座：全球過去五年投資保險科技突破71億美元

國泰產險今（16）日推出首創電商式投保平台「國泰BeSafe享出門」，會網購就會操作，碎片化保險單品購物車一次購足。保險...

影／創電商式投保平台 國泰整合碎片化保單

國泰金控提升數位保險創電商式投保平台，讓投保民眾自由選擇、組合自己的保險商品，國泰產險總經理陳萬祥表示，為符合集團數位整...

三竹智選股上線滿月 登GooglePlay財經App排行冠軍

三竹資訊（8284）今（16）日表示，全新App產品「三竹智選股」上線至今一個月，攻上GooglePlay財經App排行...

新台幣升逾3角觸及28.126元 再創23年半新高

新台幣今（16）日早盤以28.28元兌1美元，大升1.8角開出。

金金併 五金控六銀行握門票

金管會昨（15）日公布最新符合非合意併購條件的金控及銀行名單，共有五家金控及六家銀行；跟2018年底相比，金控部分少了國...

渣打台灣總座 韓德聖接任

渣打銀行昨（15）日董事會通過，台灣總經理將由原渣打集團企業風險管理部門和個人金融業務風險管理部門全球主管韓德聖（Ian...

央行推動行動支付 著重兩大點

中央銀行將於明（17）日赴立法院財委會報告行動支付業務發展，昨日出爐的書面資料指出，行政院於2017年將行動支付列為國家...

電子支付熱 金管會盯資安

金管會統計，國人第3季使用非現金支付工具交易金額比率達39.7%，較上半年回溫，五大行動支付突破3,500億元大關，創下...

林啟超：台幣明年「七上八下」

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超昨（15）日在「2021年全球經濟展望」發表會後，以「七上八下」來形容明年匯率走勢，一是指...

市場：貼放利率估連三凍

中央銀行理監事會議明（17）日登場，金融圈聚焦三大議題，除打炒房、打炒匯外，市場預測貼放利率將「連三凍」，重貼現率維持歷...

熱門新聞

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

蔣尚義回鍋中芯引爆內鬨 CEO梁孟松提辭呈

「C字藏台灣圖」貨機新塗裝挨批 華航9字回應

金害！這五家保險公司拒保身障者共罰300萬元

金控敵意併購入門票 這家金控沒了

美元今年以來跌幅達12% 劉憶如：弱勢美元還沒到盡頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。