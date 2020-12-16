國泰產險總座：全球過去五年投資保險科技突破71億美元

國泰產險今（16）日推出首創電商式投保平台「國泰BeSafe享出門」，會網購就會操作，碎片化保險單品購物車一次購足。保險科技領軍刷新用戶體驗，同步領先市場推出「高速公路碰撞險」。國泰產險總經理陳萬祥表示，過去五年投資保險科技高達71億美元，產險應用最具爆發力。

國泰金運用保險科技創新用戶體驗,旗下數位數據科技發展中心與子公司國泰產險共同合作推出業界首創電商式保險體驗平台「Beafe享出門」。是市場上第一個電商式投保體驗平台突破過往只能購買套裝式保險商品的藩籬，並以數據、科技、中台技術為基礎將既有保險商品碎片化，將依照商品設計規範，陸續推出多達37種保險方案能讓客戶依照親身需求自由選擇，組合專屬自己的保險。

「BeSafe享出門」上線同時，國泰產險也宣布另一項好消息：與遠通電收、遠創智慧攜手透過異業數據與創新商業模式將國道通行資訊與保險結合，合作推出業界首創「高速公路碰撞險」!

最大特色便是讓客戶實際「走多少用多少」，於一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過eTag感應時才開始扣抵公里數。一年價格不到600元。

當發生擦撞等事故造成損失或不便，即定額理賠5,000元補償金另若一年內里程未扣抵完，還將依比例自動退還保費給客戶，預計將成為國道通勤族朋友的必備首選。

國泰產險總經理陳萬祥表示，近年來生活日讓數位化，據統計過去5年全球保險科技(InsurTech)持續成長。2014至2018年每年投資金額達71億美元，其中又以產險更具爆發力。過去業者雖然積極推出線上投保平台，卻很難讓客户利用友善的投保體驗。國泰產險開始思考過往以人為主的銷售模式。轉换為以數位銷售服務』(Cathayasa Service,CaaS)概念為核心，打破過往銷售碎片化並與異業結合，推出外送員保險。這次由國泰金控數數發中心將數位帶入保險服務，並以客戶為中心的體驗設計、率先業界推出BeSafe享出門平台·從產品設計、訂價、核保、精算、理賠等核心業務都一條龍轉型，是極大的變革，更是國泰產險重要的里程碑。