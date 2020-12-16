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三竹智選股上線滿月 登GooglePlay財經App排行冠軍

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
三竹資訊董事長邱宏哲 記者蘇健忠／攝影
三竹資訊董事長邱宏哲 記者蘇健忠／攝影

三竹資訊（8284）今（16）日表示，全新App產品「三竹智選股」上線至今一個月，攻上GooglePlay財經App排行榜冠軍、評等4.9顆星，已有五家券商有意導入使用。三竹表示，由於台股交易熱絡，「三竹智選股」使用流量已衝破400萬。

台股衝破一萬四千點，創下歷史新高，帶動股市買賣熱潮，根據證交所統計至今年11月，投資累計開戶人數高達1,117餘萬，同樣突破歷史新高，選擇致富的好股成為關注焦點。

三竹表示，三竹開發的自有品牌「三竹股市APP」已在金融資訊服務市場累積優良評價，11月16日再推出全新產品「三竹智選股」，主打「用智慧選出專屬好股」，12月13日即將上線滿月前夕，衡量各項指標，一舉登上Google Play的財經APP排行榜冠軍，並在Google Play及App Store都搶下4.9顆星的星評。

此外，三竹統計，「三竹智選股」使用者瀏覽頁面及操作功能的流量，日前突破400萬，三竹的開發團隊汲取各種建議，持續優化APP的介面與功能，目前已有五家券商與三竹密集洽談，有意將「三竹智選股」的功能導入券商的下單系統，為投資人帶來更多元的操作體驗。

「三竹智選股」各項功能中，獨創的個股六宮格診斷圖最引人注目，從即時行情及盤後數據，分析基本面、籌碼面與技術面的趨勢，協助投資人判斷個股的多空變化，且點選六宮格診斷圖專區任一項個股診斷結果，APP 就會顯示教學文字，獲新手投資人與年輕族群的好評。

值得一提的是，三竹觀察「三竹智選股」使用者加入自選、關注策略及使用風格的「關注熱度」專區，成為投資人最頻繁瀏覽的列表之一。

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